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Непечатный станок: дефицит оборудования грозит типографиям остановкой

Непечатный станок: дефицит оборудования грозит типографиям остановкой
Иллюстрация: mgupp.ru

Российские типографии предупредили о возможной остановке работы. Причина в дефиците оборудования. По некоторым оценкам, 90% техники поставлялось из США, Японии и Европы

#НОВОСТИ

Пятый пакет антироссийских санкций включал в себя оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати, переплетных машин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на крупных игроков этого рынка. Некоторые поставщики оборудования разорвали контракты по собственной инициативе, еще до введения очередного санкционного пакета.

Под санкции попало и б/у оборудование, в том числе печатные машины и линии вставки твердого переплета. Что-то из запчастей к ним сейчас поставляется в Россию через параллельный импорт. Однако для большей части оборудования это не вариант. Все дело в том, что большинство техники имеет уникальный серийный номер. Та же ситуация с запчастями и комплектующими. Поэтому производитель может легко определить, что техника предназначена для российского рынка и запретить поставку.   

Сейчас отрасль выживает за счет наличия б/у оборудования: старую технику разбирают и пользуются подержанными запчастями. Но некоторые, например – электронные узлы, заменить нельзя.

Вероятно, в ближайшее время заказы будут размещаться в Индии и Китае. Причем, по мнению участников рынка, не позднее 4-6 месяцев с этими странами необходимо запускать совместные предприятия.

 

Автор: Петр Савельев
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