Бизнес-пакет РКО «Все включено»: полная свобода для вашего бизнеса

Юридические лица, имеющие большие обороты, могут подключить в Банке «Левобережный» пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

В бизнес-пакет входит открытие и ведение счета. Также предоставляется 50 платежей в месяц, переданных в банк через систему дистанционного банковского обслуживания до 18:00. Стоимость последующих платежей — 25 рублей за шт.

Бесплатно осуществляются платежи на счета физических лиц на цели выплаты заработной платы, выплат социального характера и страховых возмещений, включая дивиденды. На иные цели можно переводить до 300 000 рублей в месяц без комиссии, при превышении суммы — по льготному тарифу 0,5% от суммы. Специальные условия предусмотрены и по снятию средств с расчетного счета, в зависимости от цели и суммы выплат.

Стоимость пакета «Все включено» — 6 970 рублей в месяц. Если у вас нет счета в банке, открыть его и подключить бизнес-пакет можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисе Банка «Левобережный» по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60.

Для клиентов, имеющих расчетный счет, банк предлагает самые высокие ставки по депозитам.

Получить консультацию можно в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и у персонального менеджера.

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