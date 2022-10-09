Росбанк поменял логотип и бренд-платформу

Прежний логотип служил банку 11 лет. С изменением структуры акционеров, решили обновить и его.

Росбанку разработали новые логотип и бренд-платформу, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В новом логотипе акцент сделан не на фирменном знаке, а на самом названии банка.

Мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры „б“ активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию», — рассказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Ребрендинг не повлияет на другие направлени деятельности группы — наименование «Росбанк» останется для них «зонтиком»: «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование» и т.д.

Обновленный бренд Росбанка — маркер происходящих изменений — открытый, самодостаточный, лаконичный, устремленный в будущее, но берущий начало в настоящем. Открывающий двери в мир новых, „настоящих возможностей“ — это основа нашей новой бренд-платформы», — отметил председатель правления банка Илья Поляков.

Напомним, что в мае 2022 группа «Интеррос» выкупила долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе, которая (доля) составляла 99,4%.