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Красноярск ожидает похолодание на грядущей неделе

Красноярск ожидает похолодание на грядущей неделе
Иллюстрация: placepic.ru

На следующей неделе в Красноярске ожидается настоящая осенняя погода — прохладная и сырая, — прогнозируют синоптики.

#НОВОСТИ

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что самым теплым не неделе будет понедельник.

10 сентября 2022 днем +12, ночью +5. В течение дня возможны небольшие дожди.

Во вторник днем до +10, ночью +7. Продолжительный дождь.

В среду днем +9, ночью +5, ожидается ливень.

В четверг днем +5, ночью +1. Возможен небольшой дождь.

В пятницу днем +3, ночью +1, дожди.

 

 

Автор: Петр Савельев
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