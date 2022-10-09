Красноярск ожидает похолодание на грядущей неделе
На следующей неделе в Красноярске ожидается настоящая осенняя погода — прохладная и сырая, — прогнозируют синоптики.
Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что самым теплым не неделе будет понедельник.
10 сентября 2022 днем +12, ночью +5. В течение дня возможны небольшие дожди.
Во вторник днем до +10, ночью +7. Продолжительный дождь.
В среду днем +9, ночью +5, ожидается ливень.
В четверг днем +5, ночью +1. Возможен небольшой дождь.
В пятницу днем +3, ночью +1, дожди.