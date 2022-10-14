Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA

Рейтинг банка по национальной шкале РФ остается высоким на протяжении 3 лет, с 2019 года. Прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» свидетельствует о способности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Категория А, подтвержденная Банку «Левобережный», означает умеренно высокий уровень его кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости.

Оценивая рыночные позиции банка, аналитики отметили, что «Левобережный» располагает широкой региональной сетью и занимает лидирующую позицию в Новосибирской области. Его корпоративный кредитный портфель продолжает расти, а выстроенная бизнес-модель обуславливает высокую диверсификацию деятельности по сегментам.

Также согласно проведенному анализу, банк имеет сильную позицию капитала при высокой прибыльности. В первом полугодии 2022 г. банк нарастил доходы от валютных операций и комиссионные доходы. Бизнес характеризуется высокой эффективностью в части маржинальности операций и управления доходами и расходами.

Корпоративный кредитный портфель банка отличает высокая отраслевая диверсификация. Его объем в активах вырос за год. В структуре розничного портфеля увеличилась доля ипотечных ссуд. Совокупный кредитный портфель обеспечен имуществом и ценными бумагами, которые представлены преимущественно облигациями эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Значительную долю активов «Левобережный» размещает на депозите в Банке России и корреспондентских счетах в банках с высоким уровнем кредитоспособности.

«Левобережный» имеет существенный запас балансовой ликвидности. Дополнительную ликвидность обеспечивают ценные бумаги, под залог которых банк может привлечь средства в рамках сделок РЕПО.

Кроме того, эксперты отметили прозрачную структуру собственности и стабильное достижение стратегических целей по основным финансовым показателям. Стратегия банка направлена на развитие в рамках текущей бизнес-модели благодаря наращиванию клиентской базы в домашнем регионе.

На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. Его региональную сеть формирует 61 офис. Банку доверяют около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских и международных рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и занимает 57 строчку списка самых надежных банков страны по версии Forbes.

На 01.09.22 капитал банка составляет 13,5 млрд руб., активы — 101,1 млрд руб., прибыль — 1,7 млрд руб.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

Для справки: «Эксперт РА» — старейшее и крупнейшее российское рейтинговое агентство по числу клиентов и сотрудников. На рынке более 20 лет. На сегодня агентство поддерживает более 700 рейтингов кредитных организаций, страховых компаний, предприятий финансового и нефинансового сектора.

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