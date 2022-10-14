Сенатор Клишас: проведение полицейских «облав» на резервистов противозаконно
Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, считает, что проведение полицейских «облав» на резервистов противозаконно.
Проведение полицейских «облав» незаконно, — заявил в телеграм-канале Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, представляющий в высшем эшелоне власти Красноярский край.
Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — подчеркнул г-н Клишас.
Полицейские могут задерживать и привозить в военкоматы только жителей России, на которых получили письменные запросы с просьбой о доставке этих людей в комиссариаты или для розыска уклонистов.
В последнем случае, отметил сенатор, разыскиваемые должны обвиняться или подозреваться в уклонении от призыва по возбужденному уголовному делу.
Эта процедура предусмотрена статьей 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и соответствующей инструкцией, [которая] утверждена приказом Министра обороны РФ № 366, МВД РФ № 789, ФМС РФ № 197 от 10.09.2007», — добавил сенатор.
Г-н Клишас прокомментировал сообщение Кирилла Кабанова, члена Совета по правам человека, про «облаву на уклонистов» возле станции метро «Щелковская» в Москве. Очевидец рассказал, что у метро якобы «хватали всех» и требовали справку об отсрочке от частичной мобилизации.
Правозащитник Кирилл Кабанов позже подчеркнул, что вреда от таких действий полицейских больше, чем от украинской пропаганды.
Игорь Краснов, генпрокурор РФ, ранее сообщил, что тысячи россиян обращались на личный прием по вопросам частичной мобилизации. По его словам, работа прокуроров с каждым обращением должна занимать не более трех суток.
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