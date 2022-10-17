Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений МСБ

Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Евгений Абузов вошел в ТОП-3 рейтинга наиболее успешных руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом российских банков.

В основе расчета рейтинга — целый ряд критериев, ключевыми из которых являются результаты работы бизнеса — запуски новых проектов, прирост клиентской базы и кредитного портфеля, а также участие руководителя в деятельности профильных рабочих групп, комитетов и общественных организаций рынка.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного, малого и среднего бизнеса. С декабря прошлого года топ-менеджер возглавляет комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.