Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
63,05
62,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Danone уходит из Красноярска и России

Danone уходит из Красноярска и России
Иллюстрация: Дзен

Французская компания Danone официально объявила о намерении продать российский бизнес.

#БИЗНЕС

Как уточняется в пресс-релизе компании, процесс передачи контроля над производством молочных и растительных продуктов новому собственнику начался с 14 октября 2022, — пишет «Проспект Мира».

Красноярский филиал Danone расположен на ул. Телевизорная, 8 и, согласно данным «СПАРК», зарегистрирован в 2011. Руководит предприятием Евгений Дубовицкий.

За прошедшие три квартала 2022, российский бизнес Danone по производству молочной и растительной продукции приносил порядка 5% от общего объема чистых продаж компании.

Сделка по выходу Danone из российского бизнеса может привести к списаниям в размере до €1 млрд.

В России Danone представлен такими брендами, как:

  • «Простоквашино»,
  • «Активиа»,
  • Actimel,
  • «Растишка»,
  • «Даниссимо»,
  • «Bio Баланс»,
  • «Актуаль»,
  • «Смешарики»,
  • Alpro, Bebelac,
  • «Тёма»,
  • Nutrilon,
  • «Малютка» и
  • Evian.

Справка

 
В России Danone работает с 1992, в российскую группу предприятий входят 19 заводов, где занято 100 тыс. сотрудников. Компания производит молочную и кисломолочную продукцию, а также детское питание и растительные аналоги молока.
 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
  • «КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%
  • Виновный в обрушении стены в Солнечном найденВиновный в обрушении стены в Солнечном найден
  • 0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири
  • Сенатор Клишас: проведение полицейских «облав» на резервистов противозаконноСенатор Клишас: проведение полицейских «облав» на резервистов противозаконно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.