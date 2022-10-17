Danone уходит из Красноярска и России
Французская компания Danone официально объявила о намерении продать российский бизнес.
Как уточняется в пресс-релизе компании, процесс передачи контроля над производством молочных и растительных продуктов новому собственнику начался с 14 октября 2022, — пишет «Проспект Мира».
Красноярский филиал Danone расположен на ул. Телевизорная, 8 и, согласно данным «СПАРК», зарегистрирован в 2011. Руководит предприятием Евгений Дубовицкий.
За прошедшие три квартала 2022, российский бизнес Danone по производству молочной и растительной продукции приносил порядка 5% от общего объема чистых продаж компании.
Сделка по выходу Danone из российского бизнеса может привести к списаниям в размере до €1 млрд.
В России Danone представлен такими брендами, как:
- «Простоквашино»,
- «Активиа»,
- Actimel,
- «Растишка»,
- «Даниссимо»,
- «Bio Баланс»,
- «Актуаль»,
- «Смешарики»,
- Alpro, Bebelac,
- «Тёма»,
- Nutrilon,
- «Малютка» и
- Evian.
Справка
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