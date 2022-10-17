Danone уходит из Красноярска и России

Французская компания Danone официально объявила о намерении продать российский бизнес.

Как уточняется в пресс-релизе компании, процесс передачи контроля над производством молочных и растительных продуктов новому собственнику начался с 14 октября 2022, — пишет «Проспект Мира».

Красноярский филиал Danone расположен на ул. Телевизорная, 8 и, согласно данным «СПАРК», зарегистрирован в 2011. Руководит предприятием Евгений Дубовицкий.

За прошедшие три квартала 2022, российский бизнес Danone по производству молочной и растительной продукции приносил порядка 5% от общего объема чистых продаж компании.

Сделка по выходу Danone из российского бизнеса может привести к списаниям в размере до €1 млрд.

В России Danone представлен такими брендами, как:

«Простоквашино»,

«Активиа»,

Actimel,

«Растишка»,

«Даниссимо»,

«Bio Баланс»,

«Актуаль»,

«Смешарики»,

Alpro, Bebelac,

«Тёма»,

Nutrilon,

«Малютка» и

Evian.

Справка В России Danone работает с 1992, в российскую группу предприятий входят 19 заводов, где занято 100 тыс. сотрудников. Компания производит молочную и кисломолочную продукцию, а также детское питание и растительные аналоги молока.

Читайте далее