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Банк «Левобережный» начал выдавать кредиты для бизнеса без визита в офис

Банк «Левобережный» начал выдавать кредиты для бизнеса без визита в офис
Иллюстрация: пресс-служба Банка "Левобережный""

Компании МСБ могут получить овердрафт или кредит на любые цели, не посещая офис банка.

#НОВОСТИ

Теперь отсутствие в городе или стране любого из участников сделки не будет препятствием для получения кредита. Процесс оформления сделки для заемщика, поручителя и залогодателя полностью электронный. Подписать договоры по кредитной сделке можно в течение дня в любом месте в любое время. Клиенту нужно ознакомиться с документами и нажать на кнопку «Подписать». Для подтверждения подписи понадобится ввести код из СМС. Пакет документов всегда будет доступен на вашем компьютере или смартфоне в ОНЛАЙН-офисе.

Онлайн-подписание возможно по овердрафтам, кредитам без залога или с залогом движимого имущества/прав требования по контрактам. Чтобы оформить сделки в рамках госпрограмм и те, в которых заемщиком выступает физическое лицо, нужно обратиться в офис банка.

Получить консультацию по кредитованию малого и среднего бизнеса можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисе Банка «Левобережный» в Красноярске на ул. Молокова, 60. Выбрать кредиты и овердрафты вы можете на сайте.

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. www.nskbl.ru

Автор: Александр Вознесенский
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