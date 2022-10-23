А и Б: вакансия на рынке складской недвижимости в Красноярске падает

Объем вакантных складских площадей класса «А» и «Б» в Красноярске показывает тенденцию к сокращению — назревает дефицит.

К концу года общий объем ввода складских объектов по России может вырасти до 3,5 млн кв. м. и обновить исторический максимум 2014, — такие данные приводит консалтинговая компания NF Group.

Тем не менее, в краевом центре сокращается доля вакантных складских площадей, предлагаемых в аренду, а строительство выше по себестоимости, чем в центральной России, — сообщает Business FM.

Общая площадь складских помещений в России за 3 кв. 2022 составляет порядка 38 млн кв. м, площадь введенных с начала 2022 складов класса А и B достигла 1,8 млн кв. м, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021, — такие данные приводят эксперты консалтинговой компании NF Group (ранее Knight Frank Russia).

До конца 2022 общий объем ввода складских помещений в эксплуатацию в России может вырасти до 3,5 млн кв. м. Эксперты связывают это с развитием электронной торговли и растущим спросом на склады в «пандемийные» 2020…2021, — именно в этот период времени заложили большое количество недвижимости, которая как раз сейчас сдается в эксплуатацию.

В Красноярском крае общий объем складов класса «А» и «Б» составляет порядка 300 тыс. кв. м, до конца 2022 ожидается прибавка еще 4,5 тыс. кв. м — с открытием комплекса «Монолит плюс».

Однако спрос превышает предложение и в Красноярске наблюдается дефицит складских помещений высокого класса. В течение всего 2021 быстрыми темпами росла стоимость строительства, сметы в среднем выросли 1,5 раза. Сейчас рост на строительные материалы замедлился, но, тем не менее, возвести склад в Красноярском крае обходится заметно дороже, чем в Московском регионе.

Причины банальные — дорогая логистика, низкая конкуренция среди поставщиков, повышенная сложность условий и короткий строительный сезон. В итоге себестоимость строительства объекта составляет от 65 тыс. рублей за кв. м без налогов под ключ.

Основными заказчиками рынка складской недвижимости являются ретейлеры — их доля в общей структуре сделок 42%. На сектор онлайн-торговли приходится 30% от объема спроса. Вырос спрос у дистрибьюторов — доля сделок с их участием выросла до 11%, что на восемь пунктов выше значений 2021.