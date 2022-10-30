В Красноярск в начале ноября придут заморозки и гололед
На первой неделе ноября 2022 красноярцев ждут температурные качели: днем — плюс, ночью — заморозки, — прогнозируют специалисты Гидрометцентра.
31 октября в понедельник 2022 днем +1°C, ветер 2 м/с, без осадков. Ночью –7°C.
1 ноября во вторник днем +3°C, облачность переменная. Ночью –7°C.
В среду днем +4°C, ночью –7°C, ясно, без осадков, ветер слабый.
В четверг днем +6°C, ночью –5°C, облачно, без осадков, ветер слабый.
В пятницу днем +6°C, ночью 0°C, облачно, слабый снег, ветер 2 м/с.
Таким образом нас ожидает вечером, ночью и утром — гололед. Пешеходам и автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах.