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В Красноярск в начале ноября придут заморозки и гололед

В Красноярск в начале ноября придут заморозки и гололед
Иллюстрация: vnnews.ru

На первой неделе ноября 2022 красноярцев ждут температурные качели: днем — плюс, ночью — заморозки, — прогнозируют специалисты Гидрометцентра.

#НОВОСТИ

31 октября в понедельник 2022 днем +1°C, ветер 2 м/с, без осадков. Ночью –7°C.

1 ноября во вторник днем +3°C, облачность переменная. Ночью –7°C.

В среду днем +4°C, ночью –7°C, ясно, без осадков, ветер слабый.

В четверг днем +6°C, ночью –5°C, облачно, без осадков, ветер слабый.

 В пятницу днем +6°C, ночью 0°C, облачно, слабый снег, ветер 2 м/с.

Таким образом нас ожидает вечером, ночью и утром — гололед. Пешеходам и автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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