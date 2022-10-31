Сегодня вечером в Красноярске откроют мост через Качу

Подрядчики заявили об открытии моста через Качу на Брянской, 280 «а». Это пока единственный объект, где асфальтирование проведено в соответствии с регламентами

Сегодня, 31 октября 2022, запланировано открытие моста через Качу на ул. Брянская, 280А. Это один из трех объектов, где асфальтирование проведено по всем регламентам. Хотя планировалось, что проезд будет открыт по всем трем мостам через Качу.

Движение откроют, как только дорожные строители завершат бетонирование швов и установят барьерное ограждение для безопасности водителей. На других мостах подрядная организация завершит работы позднее. Сроки пока не уточняются.