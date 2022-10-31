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Сегодня вечером в Красноярске откроют мост через Качу

Сегодня вечером в Красноярске откроют мост через Качу
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Подрядчики заявили об открытии моста через Качу на Брянской, 280 «а». Это пока единственный объект, где асфальтирование проведено в соответствии с регламентами

#НОВОСТИ

Сегодня, 31 октября 2022, запланировано открытие моста через Качу на ул. Брянская, 280А. Это один из трех объектов, где асфальтирование проведено по всем регламентам. Хотя планировалось, что проезд будет открыт по всем трем мостам через Качу.

Движение откроют, как только дорожные строители завершат бетонирование швов и установят барьерное ограждение для безопасности водителей. На других мостах подрядная организация завершит работы позднее. Сроки пока не уточняются.

Завтра планировалось открыть движение по всем трем мостам через Качу. Такой срок ранее озвучивал подрядчик. Однако сегодня, после объезда объектов, было  принято  решение открыть движение после выполнения подрядчиком всех работ, соответствующих технологии производства ремонта и обеспечивающих безопасность движения, — рассказал Игорь Воевалко, и. о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства. 

 

Автор: Петр Савельев
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