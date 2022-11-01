«Клиника в Северном»: Вопрос с выпадением волос решен!

Имплантация волос до недавнего времени была недоступна в Красноярске — нужно было ехать в другие города или даже за рубеж.

Но месяц назад «Клиника в Северном» освоила эту процедуру, и теперь вернуть прическу можно, не выезжая из города.

Почти художник

В «Клинике в Северном» процедуру пересадки волос по привычке называют операцией. Однако это не совсем так — никакого хирургического вмешательства во время нее не происходит. Да и кабинет, где она производится, меньше всего похож на операционную в классическом смысле. Разве что стерильность здесь под стать медицинской.

Самое главное при любом медицинском воздействии — это безопасность. Поэтому и нужна полная чистота, чтобы во время пересадки не занести инфекцию», — рассказывает Анжелика Богданова, врач-хирург «Клиники в Северном», которая проводит процедуру.

Первая картина, которую увидит пациент, пришедший в клинику за новыми волосами, может его удивить: кресло, зеркало, маркеры… Но это быстро проходит, когда специалист начинает рисовать на залысинах контур будущих волос — так называемую линию роста. Это нужно для того, чтобы человек еще на старте понял, как он будет выглядеть после процедуры, и при необходимости внес свои корректировки.

Мы, конечно, прислушиваемся к пожеланиям пациента, но важно, чтобы в конечном итоге волосы располагались максимально физиологично и эстетично. В противном случае прическа не будет выглядеть естественно. Поэтому бывает, что мы переубеждаем человека, чтобы он потом не разочаровался», — рассказывает Богданова.

После утверждения границ будущей шевелюры маркер в руках специалиста уступает место бритве: донорская зона, откуда будут пересаживать волосы, должна быть забрита почти «под ноль», чтобы облегчить доступ к фолликулам и не зацепить «соседей».

Дальше приходит время антисептиков, которыми обрабатывается вся голова. После чего производится анестезия — несколько подкожных инъекций обезболивающих препаратов. По сути, это единственные неприятные ощущения, которые испытает человек за всю процедуру. В остальном она абсолютна безболезненна. Эти шаги повторяются на донорской части головы, после чего начинается сама процедура.

Правила посадки

Пересадку волос в «Клинике в Северном» производят двумя методами — FUE (когда из донорской зоны извлекаются отдельные участки ткани, содержащие от одной до нескольких луковиц, — графты) и FUT (когда с донорской зоны срезается участок кожи, который потом нарезается на графты). Неважно, какой метод используется в конкретном случае, но перед тем как забирать волосы из донорской зоны, специалист готовит «поле для посадки» — на коже в зоне облысения тончайшей иглой делается множество микроотверстий, в которые и будут пересаживаться волосы.

После формирования отверстий начинается извлечение графтов с затылочной зоны. Это делается очень тонкими пинцетами и максимально аккуратно, чтобы не повредить фолликул. Извлеченные графты укладываются в чашки Петри с физраствором и пристально осматриваются на целостность для максимальной приживаемости фолликул. Параллельно с осмотром они сортируются на одно-, двух- и трехволосяные.

Одноволосяные луковицы «высаживаются» по линии роста волос, а остальные — по мере перемещения к затылку. Это нужно, чтобы волосы не выглядели как парик, поскольку в природе чем дальше к задней части головы, тем они гуще», — говорит Анжелика Богданова.

Этот этап можно назвать экватором процедуры. По его достижении человеку предлагают пройтись и размяться. Можно даже поесть. В целом подобное можно сделать в любой момент процедуры — никаких ограничений на это нет. Единственное — потом опять придется дезинфицировать голову.

Руки мастера

После того как все графты разобраны и подготовлены, начинается собственно «посадка» волос в зоны облысения. Делается это при помощи того же экстрактора фолликул, которым они забирались из донорской области.

Это крайне кропотливая работа, требующая аккуратности и высокой точности. Выполняется она сугубо руками, поэтому здесь очень важна квалификация специалиста», — рассказывает Анжелика Богданова.

Сама она училась методу безоперационной имплантации волос в Грузии у одного из признанных международных экспертов в этой области Акакия Цилосани, доктора медицинских наук, профессора Американской академии эстетической медицины. За время обучения она провела 17 процедур — благодаря опыту работы хирургом в БСМП этого оказалось достаточно, чтобы освоить технику.

В среднем одна процедура пересадки волос в «Клинике в Северном» при средней степени облысения занимает пять часов — небольшая цена за новую прическу, которую, по сути, человек получает сразу же. Конечно, пересаженные волосы в течение двух недель выпадут, но потом вырастут снова. Этот процесс будет повторяться от полугода до года, но по истечении этого времени приживется 98 % (при других методах пересадки этот процент в разы меньше).

Первые пациенты уже прошли эту процедуру у нас, и они очень довольны. А уж когда волосы начнут расти, их радости вообще не будет предела — практика это доказывает», — говорит Богданова.