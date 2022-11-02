Красноярск ждет двухдневное перекрытие центральных улиц

ГИБДД проинформировало красноярцев о перекрытии городских магистралей из-за праздничных мероприятий

Госавтоинспекция Красноярска предупреждает автолюбителей о масштабных перекрытиях центральных улиц.

Завтра, 3 ноября 2022, с 16:00 до 23:00 движение будет перекрыто:

- по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата;

- по проезду вдоль здания краевой библиотеки и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

- по ул. Декабристов от пр. Мира до ул. Бограда;

- по ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

- по ул. Дзержинского от ул. Карла до ул. Урицкого;

- по ул. Диктатуры пролетариата от ул. Урицкого до пр. Мира;

Также проезд по этим улицам будет перекрыт 4 ноября 2022 с 07:00 до 23:00.

В ГИБДД также отметили, что с 06:00 3 ноября до 14:00 4 ноября на этих улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Также парковаться нельзя будет на пл. Революции и на ул. Урицкого от ул. Дзержинского до ул. Кирова.