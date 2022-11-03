В Красноярском крае капитально отремонтировали 629 домов

Чаще всего в многоквартирных домах приводили в порядок кровли, электрику и инженерные системы. В трехлетнюю программу капремонта внесены 2,5 тыс краевых многоэтажек

С начала 2022 общедомовое имущество ремонтировали в 629 многоэтажных домах региона (из них в Красноярске - 236). Во многих домах строители выполняли несколько видов ремонтных работ.

Всего на 2022 капремонт запланирован в 1 376 многоквартирных домах. В каждом доме по программе выполняется 11 видов ремонтных работ. Очерёдность их проведения можно изучить на сайте Фонда капремонта в разделе «мой дом/баланс дома».

Чаще всего в этом году ремонтировали крыши, системы электроснабжения, а также инженерные системы – горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения домов. Кроме того, в домах меняли газовое и лифтовое оборудование, ремонтировали фасады и подвалы.

Напомним, программа капремонта действует в Красноярском крае с 2014. За это время работу провели почти в 6 тыс домов. В ближайшие 3 года планируется «откапиталить» еще 2,5 тыс строений.