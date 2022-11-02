Компании, меняющие реальность: Семейные ценности международного уровня
Путь от стартапа до международной компании проходят далеко не все, еще реже это история про семейный бизнес.
О том, как расти, развиваться, поддерживать друг друга и строить бизнес на базовых человеческих и семейных ценностях, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор международной группы компаний TIKSAN GROUP.
Все начиналось в 2010. Два брата — Сергей и Николай Ким — решили, что пришло время создавать большую успешную компанию. Однако на старте проекта у них был опыт предыдущих неудачных бизнес-инициатив, долги и маленький офис на два стола.
— Именно с таким активом мы с Николаем начали путь к созданию успешной международной компании. Весь накопленный нами предпринимательский опыт был, безусловно, ценным, но неуспешным, — говорит Сергей Ким.
Появилась бизнес-идея, которая вас вдохновила?
— Идеи сначала не было. Но было твердое намерение создавать компанию и вести ее к успеху. Несколько месяцев ушло на понимание, чем конкретно мы занимаемся. В итоге от нашего дяди поступила информация о том, что появился новый интересный продукт — инфракрасная пленка для теплого пола. Мы взяли два рулона под реализацию, участвовали в различных строительных выставках, рассказывая об уникальном продукте, но опять получили опыт и долги. Рынок не был готов к нашим инновациям, видимо, сами мы тоже не могли донести их ценность до потенциальных клиентов. Однако уже тогда пришло понимание, что наш продукт еще будет востребованным в будущем, и сегодня наша компания входит в топ-3 игроков на рынке электрических теплых полов в России.
Шанс ценою в $100 тысяч
Очередной неуспех вас не остановил?
— Напротив, мы с еще большей энергией принялись за дело. Решили, что нужно искать прямой контакт с производителем в Южной Корее, и вскоре вышли на производство, которое, с одной стороны, уже имело достаточный опыт и потенциал, с другой — искало выход на российский рынок. Наши желания совпали. Денег на поездку не было, и мы вели переговоры дистанционно. В итоге был заключен первый международный контракт на $100 тыс. В ту пору даже 100 тыс. рублей для нас с Николаем были большой суммой. Нам удалось договориться об отсрочке платежа на полгода. Взяли на себя серьезные, на первый взгляднеподъемные обязательства. Но выбора не было. Тот единственный шанс, который нельзя упустить.
Как вы стали действовать?
— Мы сделали крутой сайт — современный, свежий. Запустили рекламу. Но самое главное — именно тогда пришло понимание, что в одиночку нам не расплатиться с корейской компанией. Решили разделить заказ на 15 частей, привлечь партнеров. Вот с этого решения и начался наш путь в бизнесе теплых полов. Помогло и удачное маркетинговое решение — позиционирование под брендом Daewoo. Мощная компания уровня Samsung и LG придавала нам веса и вызывала доверие. При этом соответствовать внешне статусу международной компании были сложновато. Моя жена Надежда тогда сидела дома в декрете и принимала входящие звонки. Она брала трубку и говорила: «Добрый день, вы позвонили в международную компанию. С кем из наших специалистов вы хотели бы проконсультироваться? Ок, перевожу вас на департамент развития». И передавала трубку мне. Еще сложнее было, когда партнеры приезжали к нам на очные встречи. По мере того как они поднимались на пятый этаж торгового центра (там размещался наш маленький офис), их лица вытягивались от удивления.
Наверное, кто-то разворачивался и уходил…
— Нет, такого не было. Мы с Николаем были настолько убедительны и активны, так верили в то, что справимся и никого не подведем, что партнеры заражались нашим энтузиазмом. В итоге нам удалось собрать предоплату для корейской компании, а после доставить продукцию всем, кто нам поверил. Мы никого не подвели и уложились в сроки. Многие из наших первых партнеров с нами по сей день. Ту партию они реализовали с хорошей прибылью и поняли, что наша позиция — только надежное, взаимовыгодное партнерство. Мы и тогда, и сейчас хотим, чтобы наши партнеры росли вместе с нами и добивались успеха, масштабировались, хотим положительного эффекта и прибыли для всех участников сделки.
Очень хорошо помню тот день, когда мы сгрузили первую поставку на склад. Туда пришли наши друзья, и вместе мы три дня работали упаковщиками, веря, что совсем скоро станем большой успешной компанией. Так и вышло.
Лучше лететь клином
Говорят, что процесс сепарации неизбежен и в семье, и в бизнесе, где несколько основателей. Как прошел этот процесс у вас?
— Сначала мы с Николаем занимались всем одновременно. Это обычная ситуация для стартапа. По мере развития компании прирастали новыми направлениями и проектами — в сегменте общепита, строительстве, автодилерстве. Мы и сами росли — профессионально и личностно. Естественно, что на определенном этапе каждый захотел больше свободы и самостоятельности. При этом мы взрослели и мудрели. А с мудростью приходит понимание, что в бизнесе в одиночку развиваться сложно. Лучше лететь клином, как это делают птицы, отправляясь в далекие края. Поэтому сложилась идеальная для нас формула семейного бизнеса. У каждого есть собственное направление, где он максимально самостоятелен в принятии решений. При этом мы объединены общим брендом, общими целями и общими ценностями.
Семейные ценности и бизнес. Как это совместить?
— Я много учился в своей жизни, и один из наставников, с которым я работал, настоящий мастер, однажды сказал: «Если ты сумел создать достойные отношения в семье, изучи эти принципы и перенеси на другую сферу своей жизни». Для меня эти слова стали очень важными, жизнеполагающими. Наша семья строится на принципах взаимного уважения, развития каждого в отдельности и всех вместе, она объединена большими целями. Все это заложено в фундамент ценностей компании. Не устаю повторять, что для меня, Николая и Надежды важен и ценен успех каждого сотрудника. Именно поэтому мы внедряем передовые системы обучения, интегрируем в наш бизнес все самое лучшее, современное. Не буду лукавить и говорить, что от нас никто не уходит. Бывает и такое. Чаще всего причина в том, что не каждый выдерживает наши темпы. А они колоссальные. Мы поставили перед собой амбициозную цель — войти к 2030 в российский ФОРБС-200. Для этого нам в команде нужны чемпионы, люди, добивающиеся сверхдостижений, решающие сверхзадачи. Если к нам приходит именно такой человек, он остается надолго.
Ваша компания находится в постоянном развитии. Каким направлением прирос TIKSAN GROUP в этом году?
— Мы запустили новое направление TIKSAN AUTO. Оно стартануло сразу, так как вновь полностью отвечает базовым ценностям компании — служению клиентам. Мы не только помогаем приобрести иномарки, которые сейчас в дефиците, но и экономим деньги клиентов. Наши предложения выгодны на рынке сегодня. Это топовые автомобили в полной комплектации по очень выгодным ценам. Нам важно не просто закрыть потребность, но и предложить самый лучший вариант сделки, чтобы в выигрыше оказывался каждый, кто сотрудничает с TIKSAN GROUP.
Воспитать созидателя
Ваши дети встанут рядом с вами у руля компании?
— Мы с Николаем оба многодетные отцы. У меня трое детей, у брата — четверо. Мой старший сын Костя несколько раз становился героем телерепортажей о необычном воспитании. Сейчас ему 12 лет, однако свою трудовую деятельность он начал гораздо раньше. Работал на овощебазе, в барбершопе, в ресторане, в 10 лет получил диплом фотографа. Каждое лето сын стажируется у нас. Например, на летних каникулах он учился создавать рекламные креативы и настраивать таргет — немного не хватило, чтобы получить диплом «Яндекса». Зачем все это? Нам с супругой важно, чтобы наши дети с ранних лет приучались к труду. Они живут в совершенно других условиях — в комфорте, в обществе потребления. Но мы хотим, чтобы они стали созидателями, а не потребителями. Пусть набирается практического опыта, пробует себя в разных направлениях, ищет то дело, которое захватит его целиком, станет смыслом жизни. Нам неважно, будет он айтишником или маркетологом, фотографом или руководителем. Главное, чтобы сын смог реализоваться и нашел себя в полезной деятельности. Я приму и поддержку любой его выбор. Если он будет ценен для нашей компании и захочет состояться как профессионал здесь, я обрадуюсь. Но заставлять работать именно в TIKSAN GROUP не буду.Беседовала Юлия Чанчикова