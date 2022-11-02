Компании, меняющие реальность: Семейные ценности международного уровня

Путь от стартапа до международной компании проходят далеко не все, еще реже это история про семейный бизнес.

О том, как расти, развиваться, поддерживать друг друга и строить бизнес на базовых человеческих и семейных ценностях, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор международной группы компаний TIKSAN GROUP.

Все начиналось в 2010. Два брата — Сергей и Николай Ким — решили, что пришло время создавать большую успешную компанию. Однако на старте проекта у них был опыт предыдущих неудачных бизнес-инициатив, долги и маленький офис на два стола.

— Именно с таким активом мы с Николаем начали путь к созданию успешной международной компании. Весь накопленный нами предпринимательский опыт был, безусловно, ценным, но неуспешным, — говорит Сергей Ким.

Появилась бизнес-идея, которая вас вдохновила?

— Идеи сначала не было. Но было твердое намерение создавать компанию и вести ее к успеху. Несколько месяцев ушло на понимание, чем конкретно мы занимаемся. В итоге от нашего дяди поступила информация о том, что появился новый интересный продукт — инфракрасная пленка для теплого пола. Мы взяли два рулона под реализацию, участвовали в различных строительных выставках, рассказывая об уникальном продукте, но опять получили опыт и долги. Рынок не был готов к нашим инновациям, видимо, сами мы тоже не могли донести их ценность до потенциальных клиентов. Однако уже тогда пришло понимание, что наш продукт еще будет востребованным в будущем, и сегодня наша компания входит в топ-3 игроков на рынке электрических теплых полов в России.

Шанс ценою в $100 тысяч

Очередной неуспех вас не остановил?

— Напротив, мы с еще большей энергией принялись за дело. Решили, что нужно искать прямой контакт с производителем в Южной Корее, и вскоре вышли на производство, которое, с одной стороны, уже имело достаточный опыт и потенциал, с другой — искало выход на российский рынок. Наши желания совпали. Денег на поездку не было, и мы вели переговоры дистанционно. В итоге был заключен первый международный контракт на $100 тыс. В ту пору даже 100 тыс. рублей для нас с Николаем были большой суммой. Нам удалось договориться об отсрочке платежа на полгода. Взяли на себя серьезные, на первый взгляд , неподъемные обязательства. Но выбора не было. Тот единственный шанс, который нельзя упустить.

Как вы стали действовать?

— Мы сделали крутой сайт — современный, свежий. Запустили рекламу. Но самое главное — именно тогда пришло понимание, что в одиночку нам не расплатиться с корейской компанией. Решили разделить заказ на 15 частей, привлечь партнеров. Вот с этого решения и начался наш путь в бизнесе теплых полов. Помогло и удачное маркетинговое решение — позиционирование под брендом Daewoo. Мощная компания уровня Samsung и LG придавала нам веса и вызывала доверие. При этом соответствовать внешне статусу международной компании были сложновато. Моя жена Надежда тогда сидела дома в декрете и принимала входящие звонки. Она брала трубку и говорила: «Добрый день, вы позвонили в международную компанию. С кем из наших специалистов вы хотели бы проконсультироваться? Ок, перевожу вас на департамент развития». И передавала трубку мне. Еще сложнее было, когда партнеры приезжали к нам на очные встречи. По мере того как они поднимались на пятый этаж торгового центра (там размещался наш маленький офис), их лица вытягивались от удивления.

Наверное, кто-то разворачивался и уходил…

— Нет, такого не было. Мы с Николаем были настолько убедительны и активны, так верили в то, что справимся и никого не подведем, что партнеры заражались нашим энтузиазмом. В итоге нам удалось собрать предоплату для корейской компании, а после доставить продукцию всем, кто нам поверил. Мы никого не подвели и уложились в сроки. Многие из наших первых партнеров с нами по сей день. Ту партию они реализовали с хорошей прибылью и поняли, что наша позиция — только надежное, взаимовыгодное партнерство. Мы и тогда, и сейчас хотим, чтобы наши партнеры росли вместе с нами и добивались успеха, масштабировались, хотим положительного эффекта и прибыли для всех участников сделки.

Очень хорошо помню тот день, когда мы сгрузили первую поставку на склад. Туда пришли наши друзья, и вместе мы три дня работали упаковщиками, веря, что совсем скоро станем большой успешной компанией. Так и вышло.

Лучше лететь клином

Говорят, что процесс сепарации неизбежен и в семье, и в бизнесе, где несколько основателей. Как прошел этот процесс у вас?

— Сначала мы с Николаем занимались всем одновременно. Это обычная ситуация для стартапа. По мере развития компании прирастали новыми направлениями и проектами — в сегменте общепита, строительстве, автодилерстве. Мы и сами росли — профессионально и личностно. Естественно, что на определенном этапе каждый захотел больше свободы и самостоятельности. При этом мы взрослели и мудрели. А с мудростью приходит понимание, что в бизнесе в одиночку развиваться сложно. Лучше лететь клином, как это делают птицы, отправляясь в далекие края. Поэтому сложилась идеальная для нас формула семейного бизнеса. У каждого есть собственное направление, где он максимально самостоятелен в принятии решений. При этом мы объединены общим брендом, общими целями и общими ценностями.

Семейные ценности и бизнес. Как это совместить?

— Я много учился в своей жизни, и один из наставников, с которым я работал, настоящий мастер, однажды сказал: «Если ты сумел создать достойные отношения в семье, изучи эти принципы и перенеси на другую сферу своей жизни». Для меня эти слова стали очень важными, жизнеполагающими. Наша семья строится на принципах взаимного уважения, развития каждого в отдельности и всех вместе, она объединена большими целями. Все это заложено в фундамент ценностей компании. Не устаю повторять, что для меня, Николая и Надежды важен и ценен успех каждого сотрудника. Именно поэтому мы внедряем передовые системы обучения, интегрируем в наш бизнес все самое лучшее, современное. Не буду лукавить и говорить, что от нас никто не уходит. Бывает и такое. Чаще всего причина в том, что не каждый выдерживает наши темпы. А они колоссальные. Мы поставили перед собой амбициозную цель — войти к 2030 в российский ФОРБС-200. Для этого нам в команде нужны чемпионы, люди, добивающиеся сверхдостижений, решающие сверхзадачи. Если к нам приходит именно такой человек, он остается надолго.

Ваша компания находится в постоянном развитии. Каким направлением прирос TIKSAN GROUP в этом году?

— Мы запустили новое направление TIKSAN AUTO. Оно стартануло сразу, так как вновь полностью отвечает базовым ценностям компании — служению клиентам. Мы не только помогаем приобрести иномарки, которые сейчас в дефиците, но и экономим деньги клиентов. Наши предложения выгодны на рынке сегодня. Это топовые автомобили в полной комплектации по очень выгодным ценам. Нам важно не просто закрыть потребность, но и предложить самый лучший вариант сделки, чтобы в выигрыше оказывался каждый, кто сотрудничает с TIKSAN GROUP.

Воспитать созидателя

Ваши дети встанут рядом с вами у руля компании?

— Мы с Николаем оба многодетные отцы. У меня трое детей, у брата — четверо. Мой старший сын Костя несколько раз становился героем телерепортажей о необычном воспитании. Сейчас ему 12 лет, однако свою трудовую деятельность он начал гораздо раньше. Работал на овощебазе, в барбершопе, в ресторане, в 10 лет получил диплом фотографа. Каждое лето сын стажируется у нас. Например, на летних каникулах он учился создавать рекламные креативы и настраивать таргет — немного не хватило, чтобы получить диплом «Яндекса». Зачем все это? Нам с супругой важно, чтобы наши дети с ранних лет приучались к труду. Они живут в совершенно других условиях — в комфорте, в обществе потребления. Но мы хотим, чтобы они стали созидателями, а не потребителями. Пусть набирается практического опыта, пробует себя в разных направлениях, ищет то дело, которое захватит его целиком, станет смыслом жизни. Нам неважно, будет он айтишником или маркетологом, фотографом или руководителем. Главное, чтобы сын смог реализоваться и нашел себя в полезной деятельности. Я приму и поддержку любой его выбор. Если он будет ценен для нашей компании и захочет состояться как профессионал здесь, я обрадуюсь. Но заставлять работать именно в TIKSAN GROUP не буду.

Беседовала Юлия Чанчикова