Жанна Прохоренко: В кризис бизнес сделал несколько новых витков

Сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health о том, как бизнесу расти во время кризиса.

Жанна Прохоренко, сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX и LEBOX health:

— Самая действенная стратегия во всех кризисах — найти точку роста и, опираясь на нее, выйти на новый уровень. Так было в пандемию, когда мы быстро запустили бесплатную доставку покупки от любой суммы, что дало существенный прирост покупателей. Этой же стратегии придерживаемся в последние полгода, в течение которого бизнес сделал сразу несколько новых витков.

Первое, к чему подвигли изменившиеся реалии, — необходимость найти замену ушедшим из России производителям косметики. Так, привезли в Красноярск большое количество российских и корейских брендов, которые ни в чем не уступают тому, что было раньше. Довольны остались не только мы, но и клиенты, которые оценили качество и, что немаловажно, стоимость продукции.

Виток второй — начали активно работать с крупными ресторанными холдингами Красноярска, Новосибирска Иркутска . Гости ресторанов — а это тысячи людей за месяц, знакомятся с нашими продуктами и понимают, где их можно приобрести, что положительно влияет на объемы продаж. Плюс оптовое направление заняло свою долю в общем объеме бизнеса.

Третьей точкой роста стало открытие нового проекта — LEBOX health. Это ответ на потребность рынка в качественных БАДах и витаминах, который возник из-за полной блокировки iHerb в России. LEBOX health во многом стал продолжением первого проекта, только он про красоту как снаружи, так и внутри. В новом магазине будет представлена космецевтика, БАДы и витамины. Чтобы реализовать довольно амбициозные планы — открыть магазин с самым широким ассортиментом БАДов и витаминов в Красноярске, — плотно поработали над ассортиментным портфелем.