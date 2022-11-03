Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.11
61,61
60,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как облако билайн обеспечило бесперебойную работу ИТ-сервисов «Новосибирскэнергосбыта»

jplenio1
jplenio1. Иллюстрация: freepik.com

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания DataFort, принадлежащая «ВымпелКом», помогли АО «Новосибирскэнергосбыт» реализовать стратегию диджитал трансформации предприятия.

#НОВОСТИ

В рамках проекта по созданию цифрового энергосбыта корпоративная инфраструктура АО «Новосибирскэнергосбыт» была перенесена на облачную площадку DataFort. Миграция позволила предприятию оптимизировать расходы на ИТ, обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойную работу высоконагруженных систем, а также снизить time-to-market1 новых цифровых продуктов.

До миграции в «облака» компания «Новосибирскэнергосбыт» для размещения корпоративной инфраструктуры использовала собственные вычислительные мощности, на базе которых были развернуты различные бизнес-приложения, биллинговые системы и сервисы для решения других корпоративных ИТ-задач. Однако для реализации стратегии цифровой трансформации «Новосибирскэнергосбыт» требовалось не только увеличить объем вычислительных ресурсов, но и повысить уровень доступности ИТ-систем до 99.982%. 

Анализ различных вариантов модернизации ИТ-инфраструктуры показал, что отказ от наращивания расходов на собственное оборудование и переход на «облачные» решения будет наиболее целесообразным решением. 

Объединенная команда билайн и DataFort обеспечила полную поддержку миграции сервисов Новосибирскэнергосбыта: специалисты взяли на себя разработку плана, графика и проведение всех мероприятий по переносу данных. Процесс занял меньше полугода, при этом работы по миграции сервисов прошли незаметно для пользователей.

Перенос ИТ-инфраструктуры в облако — это возможность перераспределить финансовую модель в сторону операционных затрат, снизить расходы, а также, что особенно актуально в текущий момент, обеспечить бесперебойную работу систем и повысить их отказоустойчивость. Переход на облачные решения гарантирует высокую доступность онлайн-сервисов — компания может масштабировать ресурсы и сохранять стабильность работы даже при пиковых нагрузках, например, когда клиенты массово передают показания счетчиков, — говорит Олег Бирюков, директор корпоративного бизнеса региона Восток.

1 time-to-market — время выхода на рынок.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Номер токена: LatgC6VzH
beeline.ru

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Жители Красноярского края массово жалуются на «Автономию»Жители Красноярского края массово жалуются на «Автономию»
  • Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»
  • Министру здравоохранения Красноярского края назначили заместителяМинистру здравоохранения Красноярского края назначили заместителя
  • Сбербанк не смог продать ТЦ «Июнь» и «Сибирский городок» в КрасноярскеСбербанк не смог продать ТЦ «Июнь» и «Сибирский городок» в Красноярске
  • Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.