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«Телезон»: комфортный взгляд на набережную

«Телезон»: комфортный взгляд на набережную
Иллюстрация: Телезон

Видеонаблюдение — один из ключевых инструментов обеспечения безопасности в современном мире. Его используют для охраны не только коммерческих объектов, но и общественных пространств.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В этом году в Красноярске завершилось благоустройство Ярыгинской набережной. Теперь эта, несколько лет назад еще запущенная территория вполне может претендовать на то, чтобы стать столь же популярным местом досуга горожан, как и ее левобережная сестра.

Особое внимание при реконструкции набережной было уделено ее безопасности. Основой стала современная система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать пространство и реагировать на происходящее в режиме реального времени. Монтировала ее красноярская компания «Телезон», которая создала уникальное решение на основе своего многолетнего опыта и уникальных технологий.

Чтобы добиться максимальной эффективности, специалисты компании сначала проанализировали планируемые потоки отдыхающих и на основе этих данных построили схему расположения камер. Основной упор был сделан на то, чтобы на набережной не осталось «слепых» зон. Иными словами, чтобы каждый ее участок не просто был виден в каждый момент времени, но и просматривался с разных точек.

Отдельно пришлось учитывать то, что коммуникации системы видеонаблюдения нужно было прокладывать под землей и уже после того, как основные работы на Ярыгинской набережной были завершены. Подобные решения сопряжены с копанием траншей под коммуникации, что в обычной практике приводит к частичному разрушению отдельных элементов благоустройства. Чтобы избежать этого, компания постаралась провести все работы максимально аккуратно. Например, газон в месте прокладки кабеля снимался цельным пластом, а потом возвращался на место в своем исходном состоянии. В результате благоустройство набережной осталось визуально нетронутым, а отдыхающие не ощутили никаких неудобств.

Опыт и технологии компании «Телезон» позволили реализовать проект в кратчайшие сроки. В итоге еще до официального завершения благоустройства Ярыгинской набережной на ней появилась современная интеллектуальная система видеонаблюдения, которая делает это пространство безопасным, что напрямую связано с комфортом отдыхающих.

 

Автор: Петр Савельев
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