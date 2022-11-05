Ирина Стрелкова: Улыбка мечты способна изменить качество жизни человека

Успешность и эффективность человека напрямую зависят от его самочувствия. И не только в плане здоровья, но и в том, насколько уверенным он себя ощущает и как подает себя окружающим.

А здесь без здоровой улыбки не обойтись, уверена Ирина Стрелкова, директор сети семейных центров стоматологий «Mira».

Человеческий организм — это система, в которой все связано. Достаточно сбоя в одном ее элементе, чтобы начали сыпаться и другие процессы. За девять лет работы сети клиник «Mira» мы заметили, что болезненные люди, которые, не успев вылечиться от одной болезни, практически сразу заболевают снова, как правило, недостаточно следят за зубами.

Дело в том, что кариозные процессы сопряжены с выделением большого количества продуктов распада зубов и жизнедеятельности бактерий. С пищей, напитками и слюной эти вещества попадают в организм, отравляя его. В моменте эти процессы практически незаметны, но протекают они постоянно и по мере накопления эффекта расшатывают иммунитет.

К тому же нездоровые зубы — это еще и проблемы с пищеварением. Поскольку пища пережевывается неправильно, то и усваивается она не так, как задумано природой. А это ведет к нарушению обмена веществ и дефициту питательных элементов.

О какой эффективности и успешности в этой ситуации может идти речь — вопрос из разряда риторических. Разбалансированность организма приводит к постоянной нехватке энергии для продуктивной жизни. А если все это происходит с детьми, то помимо траты времени на хождение по больницам появляется еще и мощный эмоциональный фон. Сам ребенок страдает не меньше: на полноценное детство у него просто не хватает сил, да и учебный процесс (если речь о школьниках) идет туго.

Наша практика показала, что многие заболевания, которые человек уже начал воспринимать как неизбежное зло, просто уходят — достаточно вылечить зубы. Поэтому мы всем рекомендуем: озаботившись здоровьем, обратитесь сначала к стоматологу. Это не только поможет избавиться от массы неприятностей, но также сбережет время и деньги на походах по другим врачам.

Есть у здоровых зубов и еще одно (казалось бы, неочевидное) преимущество. Мы заметили, что приведение в порядок полости рта и исправление ряда недочетов (неровные зубы, потемнение эмали и т. д.) способны сильно изменить восприятие человеком самого себя. Он становится увереннее, чаще улыбается. И вообще, у него начинает меняться отношение к себе и к жизни. Да и выглядеть он начинает по-другому.

Наши врачи говорят, что, если бы они не вели пациентов с самого начала работы над эстетической стороной состояния зубов, то могли бы и не узнать их при встрече. Особенно это актуально для возраста 40+. Дело в том, что, например, после исправления прикуса у человека меняется форма лица, в результате чего разглаживаются морщины (согласитесь, неплохая альтернатива пластической хирургии). Плюс к этому он начинает по-другому подавать и нести себя. В разговоре люди частенько признаются, что никогда не ощущали себя увереннее, чем сейчас, и никогда столько не улыбались. Некоторые даже рассказывают, что их бизнес начал идти лучше — клиенты как будто чувствуют их состояние и ведут себя лояльнее, в результате чего растет конверсия.

В целом можно говорить, что качество жизни человека, ее наполненность и насыщенность напрямую зависят от его отношений с людьми и миром. Лишь изменившись внутренне, можно начать движение в сторону новых возможностей и более счастливых ощущений. А здоровые зубы и улыбка мечты — первое дело на этом пути.