«Апрелевка»: всегда есть время для весны!

Грандиозным праздником отметила строительная компания «Этажи» завершение строительства первой очереди ЖК «Апрелевка».

Гости, среди которых были не только новоселы, но и жители других районов города, по достоинству оценили развлекательную программу и сами новостройки.

Конец сентября. Время прохладное и скучное. Но это не повод расклеиваться. Так считают в строительной компании «Этажи», которая как раз в этот период закончила возведение первой очереди своего жилого комплекса «Апрелевка» в районе ул. Мичурина. Сообразно названию ЖК, отметить решили по-настоящему весенним праздником.

От мала до велика

Готовиться к мероприятию начали примерно за месяц. Нужно было понять, что приготовить для гостей, чтобы праздник получился не только веселым, но и полезным.

Мы перебрали практически все уличные развлечения, доступные в Красноярске. Нам было важно, чтобы занятия по душе нашли все гости праздника, — рассказывает Алексей Петров, генеральный директор «Этажей».

Мероприятие назначили на 24 сентября, приурочив его к завершению строительства первой очереди ЖК «Апрелевка» — шесть 17-этажных домов были сданы на полгода раньше заявленного в декларации срока.

В компании сразу решили, что мероприятие будет открытым для всех желающих. Поэтому программу сделали очень разнообразной. Как и планировалось, началось все в 14:00. Гостей, среди которых помимо новоселов были и жители близлежащих домов, на входе встречал талисман жилого комплекса по имени Апрельевич. С ним можно было обниматься и фотографироваться, что крайне позитивно восприняли маленькие гости праздника.

Для детей в этот день вообще было заготовлено едва ли не больше развлечений, чем для взрослых. Были здесь и яркие Ми-Ми-Мишки со своими фирменными представлениями, и огромные поролоновые кубики, с которыми можно было возиться до бесконечности, блок развлечений от детской библиотеки, уроки оригами и многое другое.

Взрослых также ждало множество активностей. Во-первых, прямо на празднике работал шоурум компании «Этажи», в котором гости могли наглядно ознакомиться с планировками квартир в первой очереди «Апрелевки». А они здесь самые разнообразные: от студий до трехкомнатных площадью 67 кв. м. И все с чистовой отделкой. Заинтересовавшимся на месте помогали подобрать квартиру мечты и ипотеку с комфортным для них платежом. Также на празднике можно было получить консультацию представителей кадастровой палаты.

Семья — это центр концепции «Апрелевки». Поэтому мы постарались устроить праздник для всех возрастов. И, судя по отзывам, нам это удалось — скучно не было никому, — говорит Петров.

Полон двор гостей

Особенно собравшиеся оценили комфорт и функциональность дворового пространства нового ЖК, которое проектировалось по стандартам комфорт-класса с расчетом на то, чтобы здесь и в обыденной жизни можно было прекрасно проводить время всем жителям. Здесь и травмобезопасное покрытие, и канатная дорога, и батут. Украшено все это разнообразными малыми архитектурными формами, добавляющими пространству атмосферности.

Одной из достопримечательностей двора «Апрелевки» является пешеходный бульвар, который не пересекается с проезжей частью. Так что гуляющие могут не опасаться встречи с автомобилем. В перспективе этот двор станет закрытым, что еще добавит безопасности.

Об автовладельцах в «Апрелевке» тоже не забыли — для них предусмотрены парковки со множеством мест, которые позволяют сохранить пространство двора свободным для передвижения и прогулок.

Радости много не бывает

Несмотря на то что праздник получился по-настоящему весенним, проходил он все-таки осенью, что, конечно, организаторы не забыли. Партнер «Этажей» — «Лавка в Образцово», расположенная по соседству с «Апрелевкой», — приготовила для гостей настоящую кулинарную феерию из шашлыков, хот-догов, горячих напитков и других вкуснейших блюд, способных не только утолить голод, но и согреть тех, кто озяб на сентябрьском воздухе.

Согревшись и подкрепившись, можно было возвращаться к развлечениям, которых было приготовлено множество. Были здесь и фотографы, и выступления аниматоров, различные конкурсы и многое другое.

Без подарков тоже не обошлось. Среди новоселов первой очереди «Апрелевки» разыграли iPhone 13, часы Apple Watch и умную колонку «Яндекс.Станция». А для тех, кто еще не является обладателем жилплощади в этих домах, были приготовлены тостеры и блендеры.

Для участия в розыгрыше нужно было разместить в соцсетях фотографию с праздника со специальным хештегом. Приз достался тому, кто собрал больше лайков. Все подарки нашли своих обладателей и были вручены, — рассказал Алексей Петров.

Праздник не кончается

Несмотря на большое количество всевозможных активностей, центром праздника все-таки была сцена, установленная на площадке мероприятия. В этот день с нее звучали поздравления и от директора «Этажей» Алексея Петрова, и от представителей администрации Кировского района. Но главное — это музыка, которой было очень много.

Кульминацией концертной программы стало выступление легендарной красноярской группы «Яхонт». В этом году музыканты отмечают свое 30-летие, и потому приготовили для гостей праздника в «Апрелевке» специальную программу, в которой прозвучали лучшие хиты коллектива. Два часа любимой музыки никого не оставили равнодушным. Неудивительно, что многие пускались в пляс. Зажигательнее всех танцевали, конечно же, дети, но и взрослые, хоть и старались сохранить серьезный вид, нет-нет да и начинали пританцовывать.

По окончании основной программы гости еще долго не расходились — так всем хотелось подольше сохранить ощущение праздника, которого так не хватает в обыденности. Новые знакомства, дружеское общение и много радости — это то, чем запомнится этот день пришедшим в «Апрелевку».

Если судить по улыбкам и глазам гостей нашего праздника, то он удался, — поделился впечатлениями Алексей Петров. — Мы и в будущем продолжим их радовать. И не только подобными мероприятиями, но и качеством жилья, которое строим.

Судя по всему, это не последний праздник, который компания «Этажи» устраивает для своих новоселов. Тем более что вторая очередь «Апрелевки» — три 17-этажных дома — строится не менее ударными темпами, чем первая. От первой очереди дома второй будут отличаться не только расцветкой зданий, но и тем, что ассортимент жилплощади здесь будет шире: в частности, добавятся большие (до 89 кв. м) четырехкомнатные квартиры. Сдаваться они будут также с чистовой отделкой.

Плюс здесь появится пешеходная дорожка, которая позволит жителям домов второй очереди напрямую попадать в парк «Сибсталь».

Двор здесь также будет выполнен по стандартам комфорт-класса и станет закрытым после завершения строительства, которое не за горами — сейчас в этих домах полным ходом идет установка окон и прокладка коммуникаций, так что можно быть уверенным, что сданы они будут тоже раньше срока.

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