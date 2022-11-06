В Красноярске открылась глазная клиника международного уровня

В центре Красноярска открылась офтальмологическая клиника «МедСтандарт», система управления качеством которой подтверждена международным сертификатом ISO 9001.

Для первых гостей организовали несколько экскурсий. Коллеги и будущие пациенты увидели самое современное, 2022 выпуска, диагностическое и хирургическое оборудование ведущих производителей Кореи, Японии, Германии, США.

Специалисты смотрели на высокоточные приборы именитых производителей с большим интересом, а будущие пациенты — с нескрываемым любопытством. Так, суперсовременный оптический томограф Optovue позволяет не только визуализировать глазное дно, сетчатку и другие структуры глаза, но и фотографирует их. Этот бесконтактный прибор в считаные секунды делает так называемую прижизненную гистологию с разрешающей способностью до 2…4 микрон. Оборудование используют для выявления заболеваний сетчатки, зрительного нерва. С его помощью можно визуализировать передний отрезок глаза. Когда еще вот так запросто попадешь в святая святых — операционную глазной клиники?

Еще одна гордость новой клиники — рефракционный комплекс — система Wavelight немецкого производства. Высокая точность оборудования для лазерной коррекции зрения позволяет рассчитать параметры операции так, что на следующий день после лазерной коррекции большинство людей видят на 100% и выше.

В клинике есть отдельная операционная для сложных операций. Здесь установлен один из лучших в своем классе витриоретинальный комбайн Constellation.

Витреоретинальная хирургия — флагманское направление глазной клиники «МедСтандарт» в Красноярске. До этого многим красноярцам приходилось обращаться за такой помощью в другие регионы. Речь идет о лечение тяжелых заболеваний, приводящих к слепоте. Прежде всего это отслойка, разрывы и другие виды патологии сетчатки и стекловидного тела, болезни, связанные с сахарным диабетом. При этом часть серьезных заболеваний можно предотвратить. Например, если вовремя провести лазерную коагуляцию (прижигание сетчатки), можно не допустить ее отслоения.

По мощности красноярская офтальмологическая клиника «МедСтандарт» сопоставима с иркутской клиникой «МедСтандарт», которая успешно работает семь лет.

В Красноярске также будут проводить полный перечень микрохирургических операций глаза. В год здесь планируется принимать до 10 тыс. пациентов и делать около 5 тыс. операций. Помимо витреоретинальной хирургии это катарактальная и рефракционная хирургия.

Особо надо отметить, что в клинике есть полноценное детское глазное отделение. Под него отведено целое крыло на четвертом этаже. Здесь создан центр контроля прогрессирующей близорукости — заболевания, напрямую связанное с урбанизацией, большой зрительной нагрузкой на близком расстоянии. Применяются четыре прогрессивных направления для контроля и лечения близорукости: ортокератологические, или ночные линзы, дневные бифокальные линзы, специальные лечебные очки и аппаратные методы лечения.

Однако, как подчеркнул генеральный директор ООО «МедСтандарт» Александр Новолодский, сильной стороной клиники он считает не только непосредственно саму медицинскую помощь, но и сопровождение пациента на всех этапах с момента первого обращения. Это постоянная проработка процессов по безопасности, улучшению логистики пациентов, предоставлению дополнительных элементов заботы.

Для пациентов разработаны памятки по каждому заболеванию, где рассказано, что это и какие виды лечения возможны. Выписка содержит полную информацию о состоянии здоровья глаз и рекомендации. На послеоперационном этапе пациентам клиники гарантирован месяц бесплатного сопровождения.

Высокий стандарт качества — это в том числе и ответственность перед пациентом.

Александр Новолодский,

генеральный директор ООО «МедСтандарт»:

— Мы постоянно работаем над улучшением стандартов качества и сервиса оказания медицинской помощи. «МедСтандарт» — единственная в Сибири частная офтальмологическая клиника, имеющая сертификат ISO 9001:2015. Все доктора клиники работают по единым стандартам лечения, принятым в клинике, рекомендациям и международным протоколам лечения. Тактика согласована. Она контролируется и обязательна к исполнению.

Система управления качеством и безопасностью медицинской помощи включает реально работающие врачебные комиссии, которые помогают подобрать правильную тактику для пациента и минимизировать риск ошибки. Это не потому, что доктор чувствует себя неуверенно или сомневается. Если на приеме первичный пациент, особенно сложный, полезно получить второе мнение и выбрать наиболее правильную тактику. В каких-то случаях проводятся общие консилиумы, в том числе с применением телемедицины.

Вячеслав Бурий,

ведущий хирург, медицинский директор ООО «МедСтандарт»:

— Витреоретинальное направление выбрано флагманским для нашей красноярской клиники не случайно. Если сравнивать два соседних региона, в год в Иркутской области выполняется около 2 тыс. операций по витреоретинальной хирургии, а в Красноярском крае — около 100.

Такие операции в большом количестве успешно проводятся в Иркутской глазной клинике «МедСтандарт» много лет. С открытием подразделения в Красноярске мы ставим цель стать ближе к своим пациентам, чтобы максимально быстро и эффективно оказать им помощь и помочь сохранить зрение.

Ларина Шантанова,

исполнительный директор ООО «МедСтандарт»:

— Официально работать над проектом красноярского филиала мы начали в январе 2020, но здание для будущей клиники начали искать с конца 2019. Приоритетом было расположение в центре города, доступное для наших пациентов, передвигающихся не только на машине, но и на общественном транспорте.

Здание выбрали интересное, с хорошей историей. Для медицинских учреждений утверждены свои нормы проектирования и жесткие санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и зданий. Поэтому проведена большая работа по проектированию и капитальному ремонту здания с учетом всех требований, после чего проведены все санитарно-эпидемиологические согласования. На это ушло почти 2 года ежедневной работы.

И вот в сентябре 2022 мы подошли к этапу лицензирования медицинской деятельности. Лицензия на медицинскую деятельность получена 30 сентября 2022. Своих первых пациентов в Красноярске глазная клиника «МедСтандарт» начала принимать в октябре.

Ирина Фоминых,

финансовый директор ООО «Медстандарт»:

— Открытие офтальмологической клиники сейчас – процесс сложный и дорогой. Конечно, это потребовало привлечения серьезных инвестиций на ремонт здания и оснащение клиники. В условиях долларовых скачков и санкций приложены титанические усилия, чтобы закупить и завезти в Россию топовое современное оборудование.

Все врачи имеют квалификационную категорию, половина из них — высшую.

Ключевые сотрудники клиники переехали в Красноярск из Иркутска, в том числе заместитель медицинского директора по красноярскому подразделению Дмитрий Зайцев с супругой — это сразу два опытных офтальмолога.

хирургия-глаза.рф

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