Красноярцы почти не верят в «черную пятницу»

В честное снижение цен во время «черной пятницы» жители Красноярска практически не верят. Купить хоть что-то на сезонной распродаже намерен лишь каждый десятый горожанин

Подавляющее большинство жителей Красноярска считают «черную пятницу» обманом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. В том, что в этот день продавцы просто «перерисовывают ценники», уверены 2 из 3 респондентов.

Порядка 72% опрошенных ничего не собираются покупать на ноябрьской распродаже. Что-то купить планирует только каждый десятый житель Красноярска. Средний чек при этом не составит более 12 тыс рублей.

Чаще всего опрошенные сообщали о намерении приобрести одежду либо бытовую технику. Также в топ-5 вошли: гаджеты, косметика, обувь, товары для дома и детей.

В 2021 в «черную пятницу» не верили 65% россиян. Каждый седьмой респондент был уверен, что на ноябрьской распродаже можно купить товары либо услуги действительно по сниженным ценам.

В 2021 россияне готовы были потратить в «черную пятницу» в среднем 18,5 тыс рублей. Среди прочего респонденты планировали приобретать со скидками авиабилеты, книги, онлайн-курсы, инструменты для ремонта.