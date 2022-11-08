Елена Герасименко: Мне не все равно, как развивается отрасль бухгалтерского аутсорсинга

Елена Герасименко, директор компании «БухгалТерра», рассуждает об аутсорсинге и почему он до сих пор приживается очень сложно.

Термин «аутсорсинг» на российском рынке известен давно, но приживается он очень сложно, несмотря на всю его привлекательность.

Концепцию аутсорсинга как инструмент достижения стратегических целей и повышения эффективности бизнеса не понимают до конца как потенциальные потребители, так и сами аутсорсинговые компании.

Часто неприятие аутсорсинга происходит по вине самих поставщиков аутсорсинговых услуг, которые не могут обеспечить качество, необходимое руководителю или владельцу бизнеса.

Почему так происходит? Выделю три основные причины.

Первая. Есть дефицит узконаправленной информации по развитию такого специфичного бизнеса, как аутсорсинг бухгалтерских услуг. Руководителям бухгалтерских агентств приходится «вариться в собственном соку»: делать действия, исходя только из собственных знаний и опыта

Вторая. Отсутствуют понятные стандарты качества. Нет системных и работающих методов.

Третья. Отсутствует культура партнерства.

Уверена, что вопросы развития аутсорсинга должны касаться каждого руководителя бухгалтерского агентства. В одиночку изобретать велосипед всегда сложно и неоправданно.

Я всегда думала, что можно сделать для нашего сообщества?

Идея нашлась неожиданно. Совместно с профессиональным агентством деловых коммуникаций ИНКОР мы решили провести первую узконаправленную конференцию для руководителей бухгалтерских агентств в городе Красноярске «АУТСОРСИНГ. МЫ ВМЕСТЕ».

Концепцию конференции мы продумали таким образом, чтобы совместить самые важные составляющие – польза-практика-общение:

Польза — мы пригласили сразу двух топовых спикеров (г. Москва и Санкт-Петербург). Лидеров рынка бухгалтерских услуг. Практики, готовые делиться своим личным и успешным опытом. Мы никогда не знаем ответы на все вопросы, обмен опытом и консультации с экспертами всегда дадут лучшую информацию.

Практика – помимо теоретической части будет и практическая. На мастермайнде мы будем разбирать кейсы по сложным бизнес-ситуациям, с которыми сталкиваются руководители бухгалтерских агентств.

Общение – новые знакомства, новые связи и идеи. Нам важно, чтобы общение не ограничивалось конференцией. Поэтому телеграмм-чат останется у участников навсегда. Пусть здесь начнет формироваться сообщество.

Окружив себя людьми, работающими над достижением аналогичной цели, вы всегда получите мотивацию, поддержку и дружеское общение, которое подталкивает идти намного дальше.

Приглашаю 24 ноября 2022 года всех руководителей бухгалтерских агентств, фрилансеров и менеджеров по продажам на конференцию «АУТСОРСИНГ. МЫ ВМЕСТЕ».

Проведем День бухгалтера вместе.

Информация о конференции и регистрация на мероприятие: https://bugalterra-school.ru