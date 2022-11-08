Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023

Недострой на Маркса, 213 в краевом центре получил положительное заключение госэкспертизы. Готовность 19-этажного дома на сегодняшний день – порядка 80 %

Строительство проблемного дома на Маркса, 213 в красноярской Николаевке планируется завершить до конца 2023. Об этом рассказали в региональном Минстрое.

Недострой получил от «Красноярской краевой государственной экспертизы» положительное заключение. Ведомство признало результаты инженерных изысканий требованиям техрегламентов, а также достоверность сметы.

Решение о завершении строительства проблемного объекта принято Федеральным фондом развития территорий. Достраивает объект региональный Фонд защиты прав дольщиков - участников долевого строительства.

На территории региона ведутся работы на стройплощадках 17 многоквартирных домов, которые решено было достроить, чтобы восстановить права их дольщиков. Достроить дома планируется к концу 2023.