Мне бы в небо: в Красноярском крае разрешат использование беспилотников

В Красноярском крае на 3 года может быть введен особый правовой режим. Он будет относиться к предоставлению транспортных услуг с использованием беспилотных машин

Правительство РФ разработало проект программы в сфере цифровых инноваций о предоставлении услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа. В этой сфере планируется использовать «высокоавтоматизированные транспортные средства» – беспилотные машины. В том числе - летательные аппараты.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) планируется ввести в 41 регионе страны, в том числе – в Красноярском крае. Режим продлится 3 года.

Отдельное правовое регулирование может коснуться следующих компаний:

- ООО «Газпромнефть-Снабжение»;

- ООО «Сбер Автомотив Технологии»;

- ООО «НПО «СтарЛайн»;

- ООО «Яндекс. Испытания».

При необходимости, к ЭПР смогут присоединиться и другие компании.

Эти предприятия получат возможность приобретать оборудование и комплектующие для создания беспилотных машин, разрабатывать специализированное программное обеспечение, готовить водителей-испытателей и операторов. Также они смогут самостоятельно испытывать транспортные средства.

Как отметили в правительстве края, использование летательных аппаратов актуально для региона, особенно в отдаленных территориях. С их помощью можно будет проводить обследования участков трубопроводов на Севере.