Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.11
61,23
60,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мне бы в небо: в Красноярском крае разрешат использование беспилотников

Мне бы в небо: в Красноярском крае разрешат использование беспилотников
Иллюстрация: expertnov.ru

В Красноярском крае на 3 года может быть введен особый правовой режим. Он будет относиться к предоставлению транспортных услуг с использованием беспилотных машин

#НОВОСТИ

Правительство РФ разработало проект программы в сфере цифровых инноваций о предоставлении услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа. В этой сфере планируется использовать «высокоавтоматизированные транспортные средства» – беспилотные машины. В том числе - летательные аппараты.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) планируется ввести в 41 регионе страны, в том числе – в Красноярском крае. Режим продлится 3 года.

Отдельное правовое регулирование может коснуться следующих компаний:

- ООО «Газпромнефть-Снабжение»;

- ООО «Сбер Автомотив Технологии»;

- ООО «НПО «СтарЛайн»;

- ООО «Яндекс. Испытания».

При необходимости, к ЭПР смогут присоединиться и другие компании.

Эти предприятия получат возможность приобретать оборудование и комплектующие для создания беспилотных машин, разрабатывать специализированное программное обеспечение, готовить водителей-испытателей и операторов. Также они смогут самостоятельно испытывать транспортные средства.

Как отметили в правительстве края, использование летательных аппаратов актуально для региона, особенно в отдаленных территориях. С их помощью можно будет проводить обследования участков трубопроводов на Севере.  

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноябряКрасноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
  • В Красноярске открылась глазная клиника международного уровняВ Красноярске открылась глазная клиника международного уровня
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • Александр Митраков: Во мне живут два лидера — харизматик и коммуникаторАлександр Митраков: Во мне живут два лидера — харизматик и коммуникатор
  • Владимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиковВладимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.