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Свитер, дача, автосервис: жители Красноярска подготовились к зиме

Свитер, дача, автосервис: жители Красноярска подготовились к зиме
Иллюстрация: proavtomaslo.ru

Красноярцы активно готовятся к предстоящей зиме. Горожане стали чаще обращаться в мастерские по пошиву одежды, автосервисы и за услугами по благоустройству дач

#НОВОСТИ

В Красноярске серьезно вырос спрос на ряд профессиональных услуг. В лидерах мастера по пошиву одежды на заказ (+38%), автосервисы (+52%) и работники по уходу за дачными участками (+16%). «Авито Услуги» выяснили, во сколько в среднем обходится красноярцам подготовка к предстоящим холодам.

С начала осени в краевом центре резко (+44%) вырос спрос на бытовые услуги. Самый популярный запрос –химчистка. Средняя стоимость работы составила порядка 400 рублей, во столько обойдется выведение простых пятен. Более сложные работы стоят существенно больше.

Кроме того, осенью жители краевого центра на треть чаще обращались к мастерам по пошиву одежды на заказ. Средний чек за вещь в большей степени зависит от материала. К примеру, свитер из шерсти может стоить около 2 тыс рублей, стоимость шарфа ручной работы из пряжи начинается от 1,6 тыс рублей.

В преддверии зимы спросом пользуются и услуги «садовых» мастеров. Час работ на садовом участке обойдется примерно в 500 рублей.

Перед заморозками спрос на услуги автосервиса вырос на 52%. За 1,5 тыс рублей специалисты могут заменить аккумулятор или запустить двигатель переносным профессиональным устройством. Стоимость комплексного шиномонтажа составляет в среднем 2 – 2,5 тыс рублей, а ремонт отопительной системы в авто — 2 500 рублей.

Автор: Петр Савельев
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