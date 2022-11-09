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Красноярск снова в поиске: главный архитектор города не проработал и полугода

Красноярск снова в поиске: главный архитектор города не проработал и полугода
Иллюстрация: Администрация Красноярска

В конце октября свой пост покинул главный архитектор Красноярска Андрей Булак. В этой должности он пробыл менее 6 месяцев

#НОВОСТИ

Главного архитектора Красноярску выбрали через открытый конкурс. Но что-то пошло не так: не отработав и полугода, Андрей Булак ушел со своего поста. Как сообщается на сайте городской администрации, «в порядке расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)».

Андрей Булак родился в 1963 в Красноярске. В 1985 окончил Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». В администрации Красноярска он работал в сферах градостроительства, архитектуры и земельных отношений. С 2007 по февраль 2022 являлся начальником отдела, затем стал заместителем руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности края.

В обязанности главного архитектора города входит: разработка и воплощение архитектурной политики города, подготовка конкурсов, анализ архитектурного облика Красноярска и работа над его совершенствованием, согласование эскизных проектов. Кроме того, он также занимается вопросами благоустройства и оформления общественных пространств, размещения наружной рекламы.

Автор: Петр Савельев
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