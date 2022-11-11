Магазин RuStore с 2023 станет обязательным для предустановки

Российский магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предустановки на электронные устройства с 2023. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Магазин позиционируется как отечественная альтернатива Google Play. В правительстве РФ отмечают, что предустановка RuStore позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

Предустановка RuStore будет осуществляться вместо программы APP List, ранее входившей в перечень. В кабмине отмечают, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.

Правительство также увеличило с 10 до 15 количество обязательных для предустановки программ, обеспечивающих доступ к аудиовизуальным сервисам. Это решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

RuStore разрабатывался VK вместе при поддержке Минцифры России. Бета-версия стала доступна в мае 2022 года. В перечне доступных к скачиванию приложений через отечественный магазин есть VK, Яндекс, Сбер, Госуслуги и прочие. Безопасность сервиса обеспечивают сам VK и Лаборатория Касперского.

В середине июля 2022 VK раскрыла статистику RuStore. Согласно данным компании, россияне совершили в магазине приложений более 1 млн скачиваний. Более 50 % загрузок пришлось на финансовые приложения.