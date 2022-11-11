Билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE
Специалисты Билайн бизнес развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии Private LTE (pLTE).
Партнером для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развертывания как самого пакетного ядра2, так и сервиса PTT3,позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.
Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE4 видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.
Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».
Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов,
— отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».
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beeline.ru