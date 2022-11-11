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Билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE
Автор фото: ArtPhoto_studio. Иллюстрация: freepik.com

Специалисты Билайн бизнес развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии Private LTE (pLTE).

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Партнером для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развертывания как самого пакетного ядра2, так и сервиса PTT3,позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE4 видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов,

— отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».

 

1Private LTE (pLTE) – современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе.
2EPC – Evolved Packet Core ядро пакетной сети нового поколения.
3PTT- push-to-talk- сервис, дословно «нажми чтобы говорить».
4LTE-стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Номер токена LatgC5WTT
beeline.ru 

Автор: Андрей Каяк
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