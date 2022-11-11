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Жителей Красноярского края просят пройти опрос о повседневных потребностях и предпочтениях

Жителей Красноярского края просят пройти опрос о повседневных потребностях и предпочтениях
Иллюстрация: itpgrad.ru

Результаты исследований лягут в основу будущих краевых нормативов градостроительного проектирования в регионе

#НОВОСТИ

Жителей Красноярского края приглашают принять участие в онлайн-опросе. Ответив на ряд вопросов, жители региона смогут высказаться относительно потребностей и предпочтений в повседневной жизни.

Результаты исследований лягут в основу разработки региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

Именно такие документы определяют, как будут развиваться города и территории региона.

Например, они устанавливают минимальные и максимальные показатели обеспеченности различными объектами: детсадами, школами, больницами, парками и многим другим. Эти нормативы разрабатывают специалисты, но для правильных и эффективных решений им нужна база данных.

Опрос жителей Красноярского края - это лишь первый этап исследования. В 2023 пройдут глубинные интервью и стратегические сессии. Это поможет и местным управленцам, и предпринимателям лучше понять, каких объектов больше всего не хватает жителям региона.

 

Автор: Петр Савельев
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