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Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»

Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»
Иллюстрация: пресс-служба банка Уралсиб

Акция рассчитана на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб запустил акцию «Нам все по рублю» для новых клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 

В рамках акции новые клиенты, ведущие расчеты по внешнеторговым контрактам в российских рублях, получают специальные условия за 1 рубль*:

  • Бесплатное открытие и ведение счета в рублях РФ.

  • Бесплатное оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

  • Бесплатное изготовление и заверение банком всех необходимых копий документов для открытия счета в рублях РФ.

  • Специальный тариф за услуги по выполнению банком функций агента валютного контроля по валютным операциям: 0,1% от суммы операции (минимально 750 рублей, максимально 40 000 рублей, плюс НДС).

Банк Уралсиб является участником SWIFT GPI и предоставляет возможность бесплатно осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту за границей.

Документооборот с банком осуществляется через удобную систему дистанционного банковского обслуживания Уралсиб Бизнес Онлайн, в которой корпоративный клиент может настроить календарь событий ВЭД под свой бизнес. За каждым корпоративным клиентом закрепляется персональный валютный контролер.

Акция проводится в период с 14.11.2022 года по 31.12.2023 года.

Более подробную информацию об акции, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»). 

*При условии предоставления на обслуживания в банк хотя бы одного контракта/кредитного договора с валютой цены контракта — российский рубль.

www.uralsib.ru
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Автор: Александр Вознесенский
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