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Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива

Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива
Иллюстрация: Event hall «Онегин»

Праздники, мероприятия, где может собраться весь коллектив большой компании — важная часть корпоративной культуры.

#НОВОСТИ

Особенно встреча Нового года: в декабре принято подводить итоги, отмечать лучших сотрудников, поздравлять клиентов и партнеров. Выбор места для новогоднего корпоратива — задача непростая, необходимо учесть множество нюансов. Праздник должен впечатлить и запомниться, поэтому важна каждая деталь.

Выбор места

Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива 1

Идеальное место для проведения новогоднего праздника, если хочется поразить своих гостей — Event hall «Онегин». Его роскошные интерьеры и удивительная атмосфера подарят ощущение настоящей новогодней сказки. Создавая это пространство, авторы проекта вдохновлялись описанием салонов, балов, светских приемов XIX века. Мебель, текстиль, декоративные элементы уже сами по себе как произведения искусства. 

Располагается event hall в самом центре города, рядом с Театральной площадью. Здесь своя большая парковка, ко входу удобно заказать такси. 

Комфортное размещение

В просторном зале можно разместить до 350 человек. Пространство легко трансформируется под любую концепцию мероприятия. Расстановка столов индивидуальна и учитывает все пожелания заказчика. А в ожидании начала события гостям предложат провести время в welcome-зоне, где можно организовать фуршет, разместить фотолокации.

Технические возможности

Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива 2

Особенность зала в том, что классика и изысканность интерьера здесь сочетаются с современными техническими возможностями. Это профессиональный свет, концертное оборудование, мониторы, светодиодные экраны, сцена-трансформер. Опытная команда специалистов поможет организовать безупречный праздник, который гости точно запомнят. Если вы затрудняетесь  с выбором концепции и развлекательной программы, то вам предложат полный пакет услуг: от украшения фотозоны до подбора музыкантов и ведущих. При этом каждое торжество будет индивидуальным и особенным.  

Банкетное меню

С подготовкой блюд даже на несколько сотен гостей трудностей не возникнет. В меню входят салаты, закуски, горячие блюда, десерты и напитки. Опытные повара помогут рассчитать необходимое количество угощений. 

Банкетное меню состоит из блюд русской и европейской кухни, но по желаниям гостей повара могут приготовить деликатесы на любой вкус – от паназиатских до исконно сибирских. 

Интересное предложение

Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива 3

Тем, кто планирует отмечать праздник небольшой компанией и не готов арендовать весь зал предлагают интересный формат торжества —Новогодний корпоратив от "Онегин Event hall". Состоится он 29 декабря, начало в 20.00. 

Новый год в роскошной атмосфере: 5 правил безупречного корпоратива 4

Программа включает работу ведущего и диджея, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления танцевального коллектива, кавер-группы, а также световое шоу. Гостей ждут новогодняя фотозона, фотограф и видеограф. Отметить праздник приглашают небольшие компании от семи до сорока человек.   

Средний чек на одну персону, включая алкоголь, составит 5500 рублей, плюс 1500 – стоимость праздничной программы. 

Event hall «Онегин» 

Тел. 219-02-20 

Адрес: ул. Урицкого, 94, 2 этаж 

vk.com/onegin_event 

Сайт: www.krasrest.ru/onegin-hall 

 
Автор: Александр Вознесенский
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