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В Красноярск прибыл Поезд Деда Мороза

В Красноярск прибыл Поезд Деда Мороза
Иллюстрация: rzhd.ru

Утром 19 ноября в Красноярск приехал Поезд Деда Мороза. Об этом пресс-служба сообщает Красноярской железной дороги.

#НОВОСТИ

Праздничная программа состоялась прямо на перроне красноярского вокзала. Гостей развлекали аниматоры и артисты. Поздравлял пришедших Дед Мороз собственной персоной. Его встретили около 3 тыс. красноярцев.

Особым интересом детей пользовались вагон-лавка, вагон-ресторан и фото-купе. Также малыши побывали в резиденции Деда Мороза и в передвижной сказочной деревне.

20 ноября в 08:30 часов поезд прибудет на станцию Абакан.

 

Автор: Петр Савельев
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