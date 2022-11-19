В Красноярск прибыл Поезд Деда Мороза
Утром 19 ноября в Красноярск приехал Поезд Деда Мороза. Об этом пресс-служба сообщает Красноярской железной дороги.
Праздничная программа состоялась прямо на перроне красноярского вокзала. Гостей развлекали аниматоры и артисты. Поздравлял пришедших Дед Мороз собственной персоной. Его встретили около 3 тыс. красноярцев.
Особым интересом детей пользовались вагон-лавка, вагон-ресторан и фото-купе. Также малыши побывали в резиденции Деда Мороза и в передвижной сказочной деревне.
20 ноября в 08:30 часов поезд прибудет на станцию Абакан.