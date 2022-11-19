Для правительства Красноярского края закупят электронные отпугиватели грызунов
Агентство государственного заказа Красноярского края объявило о запросе котировок на «Поставку отпугивателей от грызунов ультразвуковых».
Электрическое оборудование закупается для Управления делами губернатора и правительства Красноярского края. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено 42,8 тыс. рублей.
Согласно предъявляемым требованиям к закупке, товар должен быть новым, промышленного производства, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
Гарантийные условия и сроки должны составлять не менее 12 месяцев, предусмотренные заводом-изготовителем и исчисляться со дня подписания акта-приемки.
В случае успешного отбора поставщика, ультразвуковые отпугиватели поступят на склад по адресу: Красноярск, пр. Мира, 110.
Из технических характеристик к поставляемому товару следует, что один отпугиватель должен эффективно обрабатывать площадь в радиусе не менее 400 кв м.
Всего планируется приобрести 12 таких изделий.
Заявки принимались до 18 ноября текущего года. Сейчас комиссии предстоит провести работу по их рассмотрению на соответствие требований.