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Для правительства Красноярского края закупят электронные отпугиватели грызунов

Для правительства Красноярского края закупят электронные отпугиватели грызунов
Иллюстрация: ozon.ru

Агентство государственного заказа Красноярского края объявило о запросе котировок на «Поставку отпугивателей от грызунов ультразвуковых».

#НОВОСТИ

Электрическое оборудование закупается для Управления делами губернатора и правительства Красноярского края. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено 42,8 тыс. рублей.

Согласно предъявляемым требованиям к закупке, товар должен быть новым, промышленного производства, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

Гарантийные условия и сроки должны составлять не менее 12 месяцев, предусмотренные заводом-изготовителем и исчисляться со дня подписания акта-приемки.

В случае успешного отбора поставщика, ультразвуковые отпугиватели поступят на склад по адресу: Красноярск, пр. Мира, 110.

Из технических характеристик к поставляемому товару следует, что один отпугиватель должен эффективно обрабатывать площадь в радиусе не менее 400 кв м.

Всего планируется приобрести 12 таких изделий.

Заявки принимались до 18 ноября текущего года. Сейчас комиссии предстоит провести работу по их рассмотрению на соответствие требований.

 

Автор: Петр Савельев
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