Для правительства Красноярского края закупят электронные отпугиватели грызунов

Агентство государственного заказа Красноярского края объявило о запросе котировок на «Поставку отпугивателей от грызунов ультразвуковых».

Электрическое оборудование закупается для Управления делами губернатора и правительства Красноярского края. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено 42,8 тыс. рублей.

Согласно предъявляемым требованиям к закупке, товар должен быть новым, промышленного производства, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

Гарантийные условия и сроки должны составлять не менее 12 месяцев, предусмотренные заводом-изготовителем и исчисляться со дня подписания акта-приемки.

В случае успешного отбора поставщика, ультразвуковые отпугиватели поступят на склад по адресу: Красноярск, пр. Мира, 110.

Из технических характеристик к поставляемому товару следует, что один отпугиватель должен эффективно обрабатывать площадь в радиусе не менее 400 кв м.

Всего планируется приобрести 12 таких изделий.

Заявки принимались до 18 ноября текущего года. Сейчас комиссии предстоит провести работу по их рассмотрению на соответствие требований.