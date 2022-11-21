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В Красноярске пройдет маркетинговая конференция для малого и среднего бизнеса

В Красноярске пройдет маркетинговая конференция для малого и среднего бизнеса
Иллюстрация: opora.press

Предпринимателям на реальных кейсах расскажут, как увеличить продажи с помощью маркетинговых инструментов. Участие бесплатное.

#НОВОСТИ

В Красноярске состоится Большая конференция 2.0, на которой предпринимателям расскажут о продвижении и увеличении продаж за счет использования маркетинговых инструментов.

Экспертами конференции станут профессионалы высокого уровня в области маркетинга, рекламы и PR, директора digital-агентств и IT-компаний. Они, на основе своих кейсов, раскроют такие темы, как: 

  • эффективные инструменты и техники увеличения прибыли за счет повышения продаж;
  • работа с маркетингом;
  • оптимизация бизнес-процессов. 

Также будет уделено внимание программам повышения клиентской лояльности и продвижению бизнеса в реалиях нашего времени.

Состоится конференция 30 ноября 2022. Начало в 14:00. 

Местом проведения станет красноярская «Точка кипения» (ул. Красной Армии, 10). Участие в ней бесплатное.

Организаторами Большой конференции 2.0 являются новосибирское и красноярское отделение «Опоры России». С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте организации. Там же можно зарегистрироваться как участник (это обязательная процедура).

Реклама. opora.press

Автор: Александр Вознесенский
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