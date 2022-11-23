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Делегация Красноярского края презентует в Турции экономический потенциал региона

Делегация Красноярского края презентует в Турции экономический потенциал региона
Иллюстрация: seanews.ru

Представители власти и бизнеса Красноярского края прилетели в Стамбул. Делегация региона проведет более 200 встреч с представителями деловых объединений Турции

#НОВОСТИ

В составе делегации Красноярского края зампредседателя правительства региона Сергей Верещагин, мэр Красноярска Владислав Логинов, руководитель агентства по туризму края Ольга Василенко, представители АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Кроме того, в деловой центр Турции прибыли представители 17 краевых компаний, представляющих лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, сферы промышленности и строительства.

В планах делегации региона около 200 встреч с представителями деловых объединений Турции. Планируется обсудить поставки в Турцию зерновых и масличных культур, пиломатериалов, топливных пеллет и продукции дикоросов краевых производителей. Также разговор пойдет о импорте турецкого оборудования и спецтехники.

Участники делегации презентуют экономический и туристический потенциал Красноярского края, комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Также в планах обсуждение сотрудничества в области благоустройства и урбанистики. 

Отметим, Турция входит в топ-5 стран по объему товарооборота с Красноярским краем. Экспортные и импортные операции с Турцией проводят около 50 краевых компаний.

Автор: Петр Савельев
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