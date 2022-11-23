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Красноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемники

Красноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемники
Иллюстрация: topparki.ru

В фанпарке «Бобровый лог» пересмотрели тарифы на подъемы на канатной дороге. В среднем цены выросли на 10%. Теперь посетители могут купить 7 подъёмов, дневной или вечерний абонемент

#НОВОСТИ

В фанпарке «Бобровый лог» сообщили о новых тарифах на пользование канатно-кресельной дорогой.

Сейчас в популярном месте отдыха красноярцев действует дневной и вечерний абонемент, а также у посетителей есть возможность приобрести 7 подъемов. Ранее в «Бобровом логу» были доступны ски-пассы на 5, 7 и 10 подъемов, а также безлимит на день.

Для взрослых 7 подъемов в будние дни они будут стоить 700 рублей, в выходные — 900 рублей. Для детей цены ниже: 400 рублей по будним дням и 500 рублей по выходным.

Дневной безлимит теперь обойдется обойдется отдыхающим в 950 рублей в будние дни, в выходные — 1200 рублей. Стоимость вечернего безлимита в будни составит 750 рублей, в выходные — 900 рублей.

В фан-парке отмечают, что склоны для дневных и вечерних катаний будут готовить два раза в день. Делать это планируется в 10:00 утром и в 17:00 вечером.

 

Автор: Петр Савельев
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