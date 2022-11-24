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Легендарный Анатолий Карпов проведет в Красноярске сеанс одновременной игры

Легендарный Анатолий Карпов проведет в Красноярске сеанс одновременной игры
Иллюстрация: Организаторы мероприятия

В Красноярск 7 января приедет чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В январские каникулы он проведет для всех желающих сеанс одновременной игры

#НОВОСТИ

Известный проект сеансов одновременной игры с Чемпионом Мира по шахматам Анатолием Карповым 7 января пройдет в Красноярске.

Организаторы обещают всем участникам настоящий праздник: фуршет, живую музыку, дружеское общение с другими игроками и партнерами мероприятия.

Но главное - шахматный поединок и фотосессия с легендарным Чемпионом Мира Анатолием Карповым. По окончанию игр известный шахматист распишется на шахматных досках, на которых проходили состязания.

Именные сертификаты участника в продаже еще есть. Однако их количество ограничено. По всем вопросам покупки сертификатов участника и партнерстве на мероприятии можно обращаться по телефону +79134770219 в концертно-событийное агентство SNEBES.

Автор: Петр Савельев
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