Легендарный Анатолий Карпов проведет в Красноярске сеанс одновременной игры

В Красноярск 7 января приедет чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В январские каникулы он проведет для всех желающих сеанс одновременной игры

Известный проект сеансов одновременной игры с Чемпионом Мира по шахматам Анатолием Карповым 7 января пройдет в Красноярске.

Организаторы обещают всем участникам настоящий праздник: фуршет, живую музыку, дружеское общение с другими игроками и партнерами мероприятия.

Но главное - шахматный поединок и фотосессия с легендарным Чемпионом Мира Анатолием Карповым. По окончанию игр известный шахматист распишется на шахматных досках, на которых проходили состязания.

Именные сертификаты участника в продаже еще есть. Однако их количество ограничено. По всем вопросам покупки сертификатов участника и партнерстве на мероприятии можно обращаться по телефону +79134770219 в концертно-событийное агентство SNEBES.