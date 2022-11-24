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На въезде в Красноярск установили динамическое информационное табло

На въезде в Красноярск установили динамическое информационное табло
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Красноярска

На проспекте Котельникова, на въезде со стороны аэропорта, установили информационное табло. Так водители смогут получать информацию о погоде и дорожной обстановке. В ближайшее время табло заработает

#НОВОСТИ

П-образная опора с динамическим информационным табло появилась на въезде в город со стороны аэропорта. В администрации Красноярска отметили, что оно заработает уже в ближайшее время. С его помощью автолюбителям будет доступная актуальная информация о погоде и дорожной обстановке в краевом центре.

Подобные устройства уже установлены на въезде в Красноярск со стороны улицы Калинина и со стороны Енисейского тракта. В планах установить еще 3 табло, на улицах Брянская, Глинки и Свердловская.

Помимо установки табло, в 2022 планируется внедрить модули для мониторинга экологических параметров. На 26 улицах краевого центра действуют специальные датчики, передающие информацию в общую систему.

Также в Красноярске работает 15 дорожных метеостанций. Они определяют температуру воздуха, направление, скорость и порывы ветра, атмосферное давление, тип и интенсивность осадков, уровень оптической видимости и степень промерзания дорожного покрытия.

Автор: Петр Савельев
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