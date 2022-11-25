Красноярский край освободил участников СВО от транспортного налога

Такое решение приняли на сессии Заксобрания региона.

Участников СВО из Красноярского края и членов их семей освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон во втором чтении приняли депутаты Законодательного собрания края.

Законопроект касается всех участников СВО, как призванных на военную службу по мобилизации, так и заключивших контракт и добровольцев. Каких-либо ограничений по видам транспортных средств, их количеству или объему двигателя нет.

Освобождение от налога будет распространяться на весь срок службы.