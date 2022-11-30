Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.11
60,75
63,30
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб принял участие в конференции участников ВЭД

Банк Уралсиб принял участие в конференции участников ВЭД
Иллюстрация: пресс-служба банка Уралсиб

Это главное мероприятие для региональных экспортёров, на котором обсуждаются вопросы, связанные с экспортом.

#НОВОСТИ

25 ноября 2022 года на площадке центра «Мой бизнес» прошла конференция «Дни участников ВЭД Новосибирской области 22», участником которой стал Банк Уралсиб. Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта и министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также Центр инжиниринга Новосибирской области. 

Дни ВЭД Новосибирской области — это главное мероприятие для региональных экспортёров, на котором обсуждаются вопросы, связанные с экспортом, и обмениваются идеями по его эффективному развитию. В программу форума вошли дискуссии и интерактивные ток-шоу, обучающие выступления практической направленности и мастер-классы.

Сотрудники Банка Уралсиб рассказали участникам конференции о преимуществах обслуживания ВЭД в банке, практике расчетов Уралсиба со странами ближнего и дальнего зарубежья (Саудовская Аравия, Катар, Индия, Вьетнам, СНГ). Спикерами выступили Галина Смоленская, руководитель дирекции валютного контроля в Новосибирской Территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева. 

Мы впервые приняли участие в конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности в Новосибирской области, и были рады возможности представить наши специальные предложения, акции и сервисы. На конференции мы также говорили о том, чем можем быть полезны предприятиям и организациям Новосибирской области, занимающимся ВЭД, в реализации их бизнес-планов», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

www.uralsib.ru

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Хакасией заинтересовался «Интурист»Хакасией заинтересовался «Интурист»
  • В Красноярске продали ТРК «Саяны»В Красноярске продали ТРК «Саяны»
  • В Красноярском крае увеличилось количество предпринимателейВ Красноярском крае увеличилось количество предпринимателей
  • Первый заммистра экологии Красноярского края подал в отставкуПервый заммистра экологии Красноярского края подал в отставку
  • Красноярцы получили премию «Шеф-повар года»Красноярцы получили премию «Шеф-повар года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.