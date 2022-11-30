«Человек года-2022»: определен шорт-лист номинации «Человек года в IT»

Профессия «айтишник» стала максимально топовой. В номинации, посвященной IT-сфере, введен новый критерий — «технологический суверенитет».

Александр Корощенко, генеральный директор «Кибер Стратегия»

Компания-интегратор. Занимается внедрением решений в области защиты промышленной информации, в том числе для критически значимой инфраструктуры. Предлагает варианты решения задач информационной и технической корпоративной безопасности на условиях технологической независимости от импортных продуктов и комплектующих.

Факт. В 2022 «Кибер Стратегия» вошла в реестр ФСБ России как компания, ведущая деятельность в сфере криптографической защиты информации.

Андрей Люкшин, генеральный директор «Планета-Софт»

В этом году компания Люкшина значительно нарастила свои компетенции в части импортозамещения софта, расширив свою продуктовую линейку. Сейчас в ней более 300 программных продуктов, которыми можно заместить импортные аналоги.

Факт. За последние 12 месяцев более 3 тыс. компаний получили решения в части поставки лицензий, внедрения, интеграции и поддержки.

Павел Сергеев, IT-директор ГК «Командор»

В этом году «Командор» запустил проект «Фабрика экспериментов». По сути, это пилотный магазин-лаборатория, на котором обкатываются различные цифровые (и не только) решения для последующего масштабирования в торговой сети. Решение позволяет ощутимо сократить бюджет и сроки запуска новых решений, а также понижает риски и цену ошибки на старте внедрения.

Дмитрий Поспелов, генеральный директор «Геонавигация»

Компания владеет собственным программным обеспечением для мониторинга и сопровождения бурения нефтяных скважин. Десятки нефтяных и буровых предприятий России, СНГ и дальнего зарубежья предпочли ее системы иностранным продуктам.

Факт. С момента коммерциализации основного продукта «Геонавигации» — Geosteering Office — клиенты компании пробурили более тысячи успешных скважин.

Дмитрий Рудич, директор «22 сантиметра»

Совместно с белорусскими партнерами Рудич открыл вычислительный центр на территории индустриального комплекса (Зыковский кирпичный завод). Центр предлагает корпоративным заказчикам и IT-разработчикам местные серверные ресурсы для хранения и обработки данных (взамен американских, канадских, европейских и даже столичных). А также предоставляет в аренду вычислительные мощности для совершения сложных расчетов и процедур аналитической обработки, вплоть до Big Data.

Соучредитель

В 2022 у номинации впервые появился соучредитель — агентство ключевых коммуникаций KEYNEX. Компания помогает бизнесу превратить целевую аудиторию в клиентов с помощью цифровых маркетинговых решений.

Сегодня мы не готовы терять темп и то качество IT-решений, к которым привыкли. Поэтому особенно важно, насколько наши разработчики восполнят образовавшиеся пробелы. Поскольку мы работаем на стыке маркетинга и IT, решили, что поддержим номинацию как одну из наиболее актуальных, — говорит Марина Сергеева, основатель и генеральный директор KEYNEX.

Куратор номинации Евгений Волошинский