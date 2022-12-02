Проекты, меняющие реальность: UNIVERS — жилье на высоте

Склон горы, ведущей к СФУ на пр. Свободном, долгое время имел запустелый вид. Но сейчас здесь строится современный жилой комплекс комфорт-класса.

Функция комфорта

Жилой микрорайон UNIVERS начал строиться в 2021. По плану здесь будет 18 домов от 9 до 25 этажей, которые будут идти вверх по склону как бы ступенями. Это дает возможность не только обеспечить жителей ЖК максимальным количеством солнечного света, но и открыть перед ними потрясающие виды на Красноярск и его окрестности.

По сути, этот жилой комплекс задает новый стандарт жилья комфорт-класса. Он спроектирован с использованием современных решений и с учетом множества факторов, обуславливающих высокий уровень жизни, — говорит Мария Свичкарь, руководитель отдела продаж группы компаний «СтройИнновация» — застройщика ЖК.

Особая история — это дворовые пространства нового жилого комплекса. Как водится в ЖК такого уровня, они будут закрытыми. Причем не только для нежданных гостей, но и для автомобилей. Для владельцев машин застройщик оборудует стоянки по периметру ЖК, а также подземные паркинги. Предварительно запроектировано 792 машино-места с прямым лифтовым доступом.

Дворы будут обустроены с учетом интересов всех групп жителей. Здесь будут и прогулочные зоны, и площадки для игр и занятий спортом, и места для спокойного отдыха. Конечно же, мы уделим особое внимание благоустройству территории: озеленению и освещению, — рассказывает Мария Свичкарь.

Сегодня активно строятся первые две очереди жилого микрорайона. Первая состоит из трех домов — двух девятиэтажек и одной 25-этажки — на 438 квартир комфорт-класса. Минимальная площадь составляет 27 кв. м (студия), а максимальная — 74 кв. м (трехкомнатная). Привлекает доступная цена квадратного метра, которая начинается от 104 тыс. рублей за «квадрат». В ноябре отрылись продажи второй очереди строительства. По плану здесь будет построено четыре дома — два 12-этажных, один на 17 этажей и еще один — на 24 этажа. Планировочные решения и метраж квартир отличаются от предыдущей очереди, что дает потенциальным покупателям возможность выбрать именно ту квартиру, которая им подходит.

Мы строим максимально функциональное жилье. Да, оно комфортное и понятное. И в нем нет ни одного лишнего «квадрата». Это позволяет нашим клиентам не переплачивать за метры, которые они не будут использовать, ни при покупке квартиры, ни при ее эксплуатации, — говорит Мария Свичкарь.

«Пожалуйста, на примерку!»

В середине ноября группа компаний «СтройИнновация» официально открыла новый интерактивный офис продаж, аналогов которому в Сибири нет.

Каждую квартиру мы отрисовали в 3D с сохранением всех пропорций и функциональных зон. Так что теперь покупатель может не просто увидеть планировку в разрезе, но и в буквальном смысле осмотреть свою будущую квартиру. Сделать это можно на огромной сенсорной панели, которую установили в офисе продаж, — отмечает Мария Свичкарь.

Можно пойти еще дальше и буквально прогуляться по своему будущему жилью с помощью виртуальной реальности. Для этого в офисе продаж «СтройИнновации» обустроили специальную комнату, чтобы покупателям было комфортно. Такая «прогулка» по квартире позволяет не просто лучше осмотреться в ней, но даже примерить на себя ту или иную планировку, что помогает покупателю точнее понять, насколько ему подходит данное жилье, а значит, быстрее и осознаннее принять решение.

Во время виртуальной прогулки по квартирам можно оценить вид из окна и даже выйти на балкон. При этом открывающаяся панорама полностью соответствует тому, что будет видеть клиент из окна своего уже построенного дома. Для этого мы провели аэросъемку с квадрокоптера по заданным координатам и интегрировали кадры в виртуальную реальность. Видовые панорамы реализованы во всей квартирографии ЖК. По масштабу этот проект второй в России, — не без гордости отмечает Свичкарь.

«Квартира в кармане» — так здесь называют еще одно новшество, помогающее клиентам принять решение о покупке. Технология проста и очень удобна: нужно лишь скачать специальное приложение на смартфон и считать QR-код, и 3D-модель вашей будущей квартиры всегда с вами. Можно обсудить ее с семьей или похвалиться перед друзьями.

Игра на опережение

Полностью ЖК UNIVERS планируют построить к 2027. Но произойти это может и раньше.

Один из стандартов работы нашей компании — строительство с опережением сроков без потери качества. Так, например, ЖК «Пушкин» мы ввели в эксплуатацию в июле 2022 вместо заявленного конца 2023, то есть на 1,5 года раньше. Так что и сейчас, по первой очереди UNIVERS, мы ориентируемся по вводу объекта в эксплуатацию на первый квартал 2024, по документам же срок сдачи — 2025, — подчеркивает Мария Свичкарь.

Первая свая на стройплощадке объекта была забита ровно год назад, а уже сегодня полностью взведены две 9-этажных секции, в них уже выполнены внутренние стены, остекление и наружная отделка. 25-этажная секция построена уже наполовину! А в конце сентября 2022 застройщик приступил ко второй очереди строительства — котлованы здесь уже готовы и сейчас забиваются сваи.

В UNIVERS запроектирован и собственный детский сад на 270 мест. Возводить его по планам начнут вместе с третьей очередью жилого комплекса.

Помимо Красноярска группа компаний «СтройИнновация» построила несколько домов в Иркутске, а в 2018 этот застройщик одним из первых среди российских строительных компаний принял участие в строительстве стартового дома в Москве по государственной программе реновации жилищного фонда. В настоящее время с московским фондом реновации компания работает в качестве технического заказчика и генерального подрядчика, также в Московской области ведется подготовка строительной площадки нового жилого комплекса.

Ежегодно наша компания наращивает объемы строительства жилья, стремясь предложить красноярцам современные решения для их комфортной жизни. Квартиры в наших домах отвечают запросам самых разных категорий горожан, а дворовые пространства создают особую атмосферу жизни в доброжелательной среде, — говорит Мария Свичкарь.

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