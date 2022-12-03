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Человек года` 2022: Идем на рекорд вместе с TIKSAN GROUP

Человек года` 2022: Идем на рекорд вместе с TIKSAN GROUP
Автор фото: KHASANOVICH T.S.. Иллюстрация: Тиксан

В этой компании дух чемпионства сочетается с поддержкой и наставничеством, финансовые цели ставятся не ради денег, а для того чтобы еще выше поднять планку рекордов.

#СВОЕ ДЕЛО

Став главным соучредителем «Человека года», Сергей Ким, генеральный директор международной компании TIKSAN GROUP, сразу заявил, что пришла пора делать лучшую версию премии за всю ее тринадцатилетнюю историю.

 

TG и «ДК» стали в этом году партнерами в проведении премии «Человек года — 2022». Для чего это нужно было компании и что стоит за этим совместным проектом?

— Наша компания родом из Красноярска. Совсем недавно мы отметили свое 12-летие. Мы очень любим и ценим свой город, край и тех людей, которые здесь живут. Еще в начале года мы хотели сделать что-то существенное для своих земляков. Искали точку приложения усилий. И когда узнали о возможности стать партнером уважаемой нами бизнес-премии «Человек года», заинтересовались этим проектом. Мы познакомились с командой журнала «Деловой квартал», узнали их ценности и намерения и влюбились в проект. Для нас это стало возможностью внести свой вклад в развитие бизнес-сообщества города и края, а также усилить премию новыми, свежими идеями.

TG стала инициатором рекорда России. Что за рекорд? Откуда родилась идея? Почему именно этот формат рекорда? Как это мероприятие пересекается с ценностями премии?

— Начнем с цели. Объединенная команда «Делового квартала» и группы компаний TIKSAN GROUP поставила перед собой амбициозную цель — провести лучшую бизнес-премию за всю историю. И даже не по меркам Красноярска. А в России. А как это можно сделать без достижения глобальной цели? Критерий оценки результата должен быть твердым и конкретным. Бизнес — это конкретные достижения, а не ощущения. Команда сильнейших специалистов долго искала такой способ, чтобы не осталось никаких сомнений. Главный критерий был один — создавать ценность и максимальную пользу для всего бизнес-сообщества города. Было найдено гениальное решение, реализация которого позволит выиграть каждому, кого это коснется. Провели глубокий анализ, оценили возможности, риски и решили поставить рекорд России в добрых делах. Объединить все бизнес-комьюнити Красноярского края и сделать прорыв в первом благотворительном проекте такого масштаба в России.

В чем идея и как будет проводиться сам рекорд? Кто может принять участие? Что для этого необходимо?

— Идея рекорда очень проста, но максимально эффективна. Мы подготовили платформу, которая позволит каждой компании в Красноярске совсем небольшими усилиями сделать большое и благородное дело. Цель проекта — объединить 1 тыс. компаний из Красноярского края в единую систему. Минимальное участие на благотворительный взнос от компании мизерный — всего 10 тыс. рублей. На эти деньги практически невозможно что-то сделать. Но когда свои усилия объединит весь бизнес края, это будет мощный источник силы, который сможет очень многое. По нашим прогнозам, проект сможет собрать несколько десятков миллионов рублей. А на эти деньги можно сделать немало добрых дел.

Каким образом произойдет установка рекорда? Куда обращаться, чтобы принять участие?

— В проекте может принять участие любая компания, которой это откликается. Для этого нужно оставить заявку на сайте www.tiksan-record.ru. Там описаны все процессы, как будет устанавливаться сам рекорд, и информация об аккредитованных фондах. Вы сами определяете, какому из фондов будет направлена поддержка именно от вашей компании. Мы постарались сделать так, чтобы весь процесс прошел максимально прозрачно и открыто. Рекорд будет зафиксирован официально по всем нормам и правилам.

Что дальше? Будет ли формат ежегодным и будет ли продолжение?

— Надеемся, что этот проект станет системным и регулярным. Один раз оказать помощь — это уже хорошо. Но делать это регулярно и в составе большого бизнес-сообщества — совсем другой уровень. Время покажет, насколько ценным окажется сам проект и какой уровень пользы он сможет принести.

Какие еще у TG проекты стартуют в ближайшее время?

— Мы планируем проведение полезных и масштабных мероприятий, главным критерием которых неизменно остается создание ценности и пользы. Из ближайших — авторский мастер-класс руководителя группы компаний TIKSAN GROUP Сергея Кима в декабре, масштабный бизнес-форум от Бизнес Академии TIKSAN GROUP в феврале-марте 2023, проведение спортивных проектов для корпоративных команд Красноярского края в летний сезон, проведение форумов для строительного рынка, риелторов и инвесторов. Планов много. Будем рады видеть заинтересованные лица на наших мероприятиях.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
команда международной группы компаний TIKSAN GROUP

На полях премии

 
Приняв решение стать соучредителем премии, международная компания TIKSAN GROUP инициировала проведение масштабного мастермайнда с топовыми маркетологами Красноярска. Идеи, которыми щедро поделились профи, легли в основу кампании продвижения. Просто так рассказывать о премии не хотелось. Важно было донести ее главные ценности — роль людей дела в развитии страны, сплочение бизнес-комьюнити, вдохновение для начинающих предпринимателей. Так появилась серия интервью, которые Сергей Ким провел с победителями премии прежних лет и успешными бизнесменами города. Поддержав идею социальной ответственности и благотворительности, которая красной строкой проходит через всю деятельность «ДК», компания инициировала TIKSAN Рекорд.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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