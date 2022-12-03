Человек года` 2022: Идем на рекорд вместе с TIKSAN GROUP

В этой компании дух чемпионства сочетается с поддержкой и наставничеством, финансовые цели ставятся не ради денег, а для того чтобы еще выше поднять планку рекордов.

Став главным соучредителем «Человека года», Сергей Ким, генеральный директор международной компании TIKSAN GROUP, сразу заявил, что пришла пора делать лучшую версию премии за всю ее тринадцатилетнюю историю.

TG и «ДК» стали в этом году партнерами в проведении премии «Человек года — 2022». Для чего это нужно было компании и что стоит за этим совместным проектом?

— Наша компания родом из Красноярска. Совсем недавно мы отметили свое 12-летие. Мы очень любим и ценим свой город, край и тех людей, которые здесь живут. Еще в начале года мы хотели сделать что-то существенное для своих земляков. Искали точку приложения усилий. И когда узнали о возможности стать партнером уважаемой нами бизнес-премии «Человек года», заинтересовались этим проектом. Мы познакомились с командой журнала «Деловой квартал», узнали их ценности и намерения и влюбились в проект. Для нас это стало возможностью внести свой вклад в развитие бизнес-сообщества города и края, а также усилить премию новыми, свежими идеями.

TG стала инициатором рекорда России. Что за рекорд? Откуда родилась идея? Почему именно этот формат рекорда? Как это мероприятие пересекается с ценностями премии?

— Начнем с цели. Объединенная команда «Делового квартала» и группы компаний TIKSAN GROUP поставила перед собой амбициозную цель — провести лучшую бизнес-премию за всю историю. И даже не по меркам Красноярска. А в России. А как это можно сделать без достижения глобальной цели? Критерий оценки результата должен быть твердым и конкретным. Бизнес — это конкретные достижения, а не ощущения. Команда сильнейших специалистов долго искала такой способ, чтобы не осталось никаких сомнений. Главный критерий был один — создавать ценность и максимальную пользу для всего бизнес-сообщества города. Было найдено гениальное решение, реализация которого позволит выиграть каждому, кого это коснется. Провели глубокий анализ, оценили возможности, риски и решили поставить рекорд России в добрых делах. Объединить все бизнес-комьюнити Красноярского края и сделать прорыв в первом благотворительном проекте такого масштаба в России.

В чем идея и как будет проводиться сам рекорд? Кто может принять участие? Что для этого необходимо?

— Идея рекорда очень проста, но максимально эффективна. Мы подготовили платформу, которая позволит каждой компании в Красноярске совсем небольшими усилиями сделать большое и благородное дело. Цель проекта — объединить 1 тыс. компаний из Красноярского края в единую систему. Минимальное участие на благотворительный взнос от компании мизерный — всего 10 тыс. рублей. На эти деньги практически невозможно что-то сделать. Но когда свои усилия объединит весь бизнес края, это будет мощный источник силы, который сможет очень многое. По нашим прогнозам, проект сможет собрать несколько десятков миллионов рублей. А на эти деньги можно сделать немало добрых дел.

Каким образом произойдет установка рекорда? Куда обращаться, чтобы принять участие?

— В проекте может принять участие любая компания, которой это откликается. Для этого нужно оставить заявку на сайте www.tiksan-record.ru. Там описаны все процессы, как будет устанавливаться сам рекорд, и информация об аккредитованных фондах. Вы сами определяете, какому из фондов будет направлена поддержка именно от вашей компании. Мы постарались сделать так, чтобы весь процесс прошел максимально прозрачно и открыто. Рекорд будет зафиксирован официально по всем нормам и правилам.

Что дальше? Будет ли формат ежегодным и будет ли продолжение?

— Надеемся, что этот проект станет системным и регулярным. Один раз оказать помощь — это уже хорошо. Но делать это регулярно и в составе большого бизнес-сообщества — совсем другой уровень. Время покажет, насколько ценным окажется сам проект и какой уровень пользы он сможет принести.

Какие еще у TG проекты стартуют в ближайшее время?

— Мы планируем проведение полезных и масштабных мероприятий, главным критерием которых неизменно остается создание ценности и пользы. Из ближайших — авторский мастер-класс руководителя группы компаний TIKSAN GROUP Сергея Кима в декабре, масштабный бизнес-форум от Бизнес Академии TIKSAN GROUP в феврале-марте 2023, проведение спортивных проектов для корпоративных команд Красноярского края в летний сезон, проведение форумов для строительного рынка, риелторов и инвесторов. Планов много. Будем рады видеть заинтересованные лица на наших мероприятиях.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

команда международной группы компаний TIKSAN GROUP