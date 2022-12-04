Жанна Дорошенко: Наша глобальная цель — помогать людям

Времена пандемии заставили каждого обратить внимание на сферу медицины и труд врачей. Частная медицина динамично развивается и оказывает положительное влияние на качество жизни красноярцев.

Мы беседуем с Жанной Дорошенко, директором медицинского объединения «Сантем», об итогах года, достижениях компании и о том, что важного было сделано в 2022 для жителей Красноярска.

Уникальность клиники — семейная медицина

В сети поликлиник «Сантем» представлен уникальный формат семейной медицины, с которым уже знакомы многие красноярцы. Удалось ли сохранить фокус на данном направлении в 2022?

— Еще на самом старте, в 2016, открывая первую поликлинику, мы ставили перед собой большую цель — вывести на рынок новый формат оказания медицинской помощи населению. Именно с этой идеи началось развитие нового, на тот момент незнакомого Красноярску направления — семейной медицины. Семейный доктор — формат, при котором у одного врача наблюдается вся семья, этот специалист принимает пациентов «от 0 до 100+» и может оказать медицинскую помощь по 16 направлениям. Семейный доктор закрывает 80% патологий первичного звена и только в 20%, когда речь идет о сложных патологиях, направляет к узкому специалисту. Семейная медицина — это европейский формат, который очень популярен за рубежом и в столичных городах России. Мы первая клиника в Красноярске, где представлено и постоянно развивается направление семейной медицины. В этом действительно уникальность «Сантем», о которой мы всегда говорим с особой гордостью и любовью!

«Сантем» — сеть многопрофильных клиник. Кроме семейных докторов, у нас ведут прием и узкие специалисты, а также доступны все виды диагностики. В начале 2022 мы обновили лицензию, добавились новые виды деятельности.

Мы не стоим на месте, развиваем клиники и каждое направление, непрерывно развивается и команда. В нашей активной позиции, ярком желании двигаться вперед и помогать людям мы видим залог успеха «Сантем».

Приросли третьим филиалом

Какие направления добавились в этом году?

— Одно из самых значимых событий, которое связано с появлением новых услуг, — открытие операционного блока. Это достаточно серьезный шаг в истории клиники. Операционная укомплектована новым высокотехнологичным оборудованием. У нас появилась возможность проводить под наркозом такую диагностику, как ФГС и колоноскопия, добавилась оперативная травматология, хирургия, офтальмология, гинекология и проктология.

В 2022 произошло обновление медицинского оборудования более чем на 70 единиц.

Мы всегда прислушиваемся к пациентам и, отталкиваясь от запросов, добавляем необходимые манипуляции и диагностику, то, что действительно нужно, о чем спрашивают. Например, у нас появился портативный УЗИ-аппарат, благодаря которому появилась возможность проводить диагностику с выездом на дом к пациентам, которые не имеют возможности добраться до поликлиники самостоятельно.

Главным событием 2022, которое говорит о росте, наверное, стало открытие третьего филиала. Какие специалисты принимают в «Сантем» № 3?

— Весной произошло очень значимое событие как для нашей команды, так и для наших пациентов. Открытия третьей поликлиники с нетерпением ждали жители Железнодорожного и Октябрьского районов, ведь теперь качественная медицинская помощь стала еще ближе, еще доступнее. Новая поликлиника находится по адресу: ул. Ладо Кецховели, 20. Сегодня в третьем филиале возможен прием более чем по 30 направлениям. Клиника работает в полную мощность, а это 25 приемных кабинетов и команда, которая насчитывает более 150 сотрудников — настоящих профессионалов. Но и это не предел: приемная мощность сети поликлиник продолжает расти с появлением новых направлений и специалистов.

Работа с ОМС — это социальная миссия

Кроме работы в рамках частной медицины, «Сантем» работает и в системе ОМС. Коснулось ли развитие этой сферы?

— Работа в системе ОМС — еще одна наша уникальная особенность. Это не просто направление, которое существует. ОМС в «Сантем» — ежедневная работа с пациентами и реальная помощь населению, еще один наш вклад в повышение качества жизни горожан. Это первый проект государственно-частного партнерства. Клиника работает по программе государственных гарантий и является поликлиникой полного цикла более чем для 6,5 тыс. прикрепленного населения Свердловского и Центрального районов Красноярска. С появлением филиала на Ладо Кецховели участки прикрепления появились и в Железнодорожном районе — для желающих обслуживаться по полису ОМС в третьем филиале. Не перестаю говорить, что это не бизнес, а социальный проект, где мы преследуем глобальную цель — помощь людям. Каждый филиал расположен в районах, где строятся новые дома, а значит, происходит прирост населения и есть большой запрос на медицинскую помощь.

Каким образом выстроена работа по развитию самой команды «Сантем»?

— Медицинский персонал на протяжении всего года обучался в рамках проекта университета «Сантем», а с появлением новых направлений сотрудники прошли обучение в Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

«Сантем» принимает участие как в отраслевых мероприятиях, так и в городских событиях в качестве партнеров. Активно участвуем в благотворительных акциях и инициируем собственные проекты, где помогаем семьям, которые нуждаются в помощи.

Четвертый филиал и нейрореабилитация

Как «Сантем» будет развиваться дальше?

— Останавливаться мы ни в коем случае не планируем, несмотря на внешние факторы. Мы слышим наших пациентов, получаем от них обратную связь и чувствуем их искреннюю любовь. Конечно же, продолжим развивать третий филиал, вводить новые направления и оказывать качественные медицинские услуги населению на высоком уровне. Впереди подготовка к открытию уже четвертого филиала сети поликлиник, собственной нейрореабилитации, конечно же, развитие образовательного центра «Университет «Сантем» с проведением междисциплинарных конференций для специалистов нашего города.

Запланированы социальные и благотворительные проекты, стараемся уделить внимание людям, которые действительно в нем нуждаются. Ведь в основе работы «Сантем» лежит искреннее желание помогать там, где мы можем это сделать.

Красноярск

Ярыгинская набережная, 29

Чернышевского, 120

Ладо Кецховели, 20

+7 (391) 280 3303

vk.com/santem_24

t.me/santem24



santem24.com