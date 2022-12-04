Человек года` 2022: шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года»

Текущий год выдался для сельского хозяйства непростым. Помимо сложностей с логистикой, комплектующими, упаковкой, повышением цен подкачала и погода.

Тем не менее ведущие предприятия не снижали ни темпов, ни объемов, и добились значительных результатов.

Василий Герман

председатель совета директоров «СХП «Дары Малиновки»

Агрохолдинг «Дары Малиновки» — одна из крупнейших высокотехнологичных и динамично развивающихся аграрных компаний Сибири. Общая площадь сельхозугодий — более 25 тыс. га. Компания выращивает овощи и зерно, а также занимается молочным животноводством. Одно из основных направлений деятельности — выращивание рапса на производственные цели. В 2020 под этой культурой было 7 тыс. га, а урожайность составила порядка 30 ц/га.

Продукция компании распространяется через розничные сети, собственную торговую точку и интернет-магазин.

Агрохолдинг «Дары Малиновки» входит в Картофельный Союз России, Союз производителей рапса России, является членом Агропромышленного союза Красноярского края.

Факт

В этом году «Дары Малиновки» и СФУ договорились о сотрудничестве в сфере образования, науки и инноваций.

Цифра

Выручка компании в 2021 – 986,9 млн рублей (+67,2%).

Роман Гольдман

руководитель УК Goldman Group

УК Goldman Group является учредителем девяти компаний, пять из которых — сельскохозяйственные. В частности, «Агроэлита» и «ОАЭ» (выращивание зерна), «ПЗК» (мясное производство), Атамановское ХПП (хранение зерна) и торговый дом «Мясничий» (розничная торговля мясными продуктами, включая собственную торговую сеть).

Также под маркой «Мясничий» выпускается линейка консервов. В 2021 они прошли сертификацию ТД «Кремлевский», который поставляет продукцию Управлению делами президента РФ. Также продукция распространяется через маркетплейсы.

Факт

В 2022 Goldman Group приобрела племзавод «Таежный», со всеми активами и брендом «Исток», под которым производится 11 видов натуральной молочной продукции.

Цифры

Суммарная выручка всех пяти сельхозкомпаний, учрежденных Goldman Group в 2021, превысила 5 млрд рублей.

Выручка самой УК в 2021 — 1,3 млрд рублей.

Александр Девяшин

председатель совета директоров ОАО «Молоко» (ТМ «Сибиржинка»)

Компания «Молоко» — одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Красноярского края. По объему производства она входит в пятерку молокоперерабатывающих предприятий региона.

Продукция под брендом «Сибиржинка» продается не только в крае, но и за его пределами — всего в восьми регионах РФ.

Факт

В этом году напиток «Снежок» и творог от «Сибиржинки» признали победителями краевого конкурса «Лучший продовольственный товар» в своих номинациях.

Цифра

Выручка компании в 2021 — 1,1 млрд рублей (+7,7%).

Валерий Исаев

директор ЗАО «Назаровское»

«Назаровское» входит в 10 крупнейших сельскохозяйственных предприятий России. Мясоперерабатывающие мощности компании производят до 15 тонн различных мясных изделий в сутки. Молочный цех перерабатывает до 50 тонн молока в смену. Пекарня выпекает до 25 тонн хлеба и хлебобулочных изделий за месяц.

Факт

Компания неоднократно награждалась почетными грамотами, дипломами, в частности дипломом клуба «Агро-300» от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Цифра

Выручка компании в 2021 — 4,7 млрд рублей (+13%).

Борис Мельниченко

директор АО «Солгон»

Компания «Солгон» работает в Ужурском районе Красноярского края. Уникальность хозяйства заключается в том, что здесь применяется ресурсовлагосберегающая технология возделывания сельскохозяйственных зерновых культур, внедряются принципы точного земледелия и скотоводства. Специализируется оно на производстве зерна, молока, мяса и изделий из них, включая колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Распространяется продукция через сеть собственных магазинов.

В копилке «Солгона» ряд отраслевых региональных премий. Помимо этого компания входит в сотню наиболее крупных и эффективных хозяйств России.

Факт

В 2022 году компания заняла седьмое место в рейтинге эффективности молочных хозяйств страны, который составляет Национальный союз производителей молока.

Цифра

Выручка компании в 2021 — 3,5 млрд рублей (+25,3%).

Валерий Левицкий

генеральный директор ООО «Саянмолоко» (ТМ «Семенишна»)

Одна из самых технологичных молочных компаний в Красноярском крае. В ее состав входят шесть хозяйств, которые суммарно надаивают до 60 тонн молока в сутки. Собственные поля и линия производства кормов, качество которых контролируется лабораторно.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 видов. Объем выпуска готовой продукции составляет не менее 42 600 тонн в год.

Факт

По объему выручки «Саянмолоко» входит в первую сотню предприятий Красноярского края.

Цифра

Выручка компании в 2021 — 7,8 млрд рублей (+34,5%).

Сергей Михайлов

директор ООО «ПОБЕДА»

Хозяйство «Победа» обрабатывает поля в Казачинском и Пировском районах. Несмотря на суровые природно-климатические условия, характерные для северных территорий края, добивается высоких результатов в растениеводстве, в частности в производстве зерновых и рапса.

В прошлом году «Победа» добилась урожайности рапса 25 ц/га, притом что по краю этот показатель составляет 17,3 ц/га. В 2022 же урожайность ячменя в хозяйстве составила [u1] Помимо этого хозяйство занимается животноводством и производит из собственного мяса различные полуфабрикаты.

Цифра

Выручка компании в 2021 — 100,8 млн рублей (+112%).

Максим Тихоненко

КФХ Сапрыкиной

Тихоненко в сельхозотрасли уже около 20 лет. Ранее он возглавлял компанию «Усольское». Сейчас же он уже около двух лет работает коммерческим директором крестьянского (фермерского) хозяйства Татьяны Сапрыкиной в Абанском районе. Это хозяйство считается одним из крупнейших в этой территории и занимается растениеводством и животноводством.

Особое внимание Тихоненко уделяет модернизации парка техники в хозяйстве, а также кадровому вопросу. Ежегодно сотрудники предприятия за счет предприятия повышают квалификацию. Все это, как утверждается, позволяет хозяйству Сапрыкиной добиваться высоких производственных показателей.

СОУЧРЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ — КОМПАНИЯ «ПАКЕТМАРКЕТ»

В этом году у номинации «Сельхозпроизводитель года» появился соучредитель. Им стала компания «ПакетМаркет», которая более 20 лет выпускает упаковку для товаров местных компаний и помогает им с брендингом. Только в Красноярске ее услугами пользуются более полутора тысяч предпринимателей.

Производя достойные продукты, предприниматели сельскохозяйственной отрасли нередко забывают про их лицо — показать товар этикеткой, упаковкой и т. п. А это крайне важно для того, чтобы продукт выглядел на прилавке красиво и вкусно. Поэтому мы решили стать соучредителем этой номинации. В шорт-листе этого года представлены люди, каждый из которых достоин получить премию. И, надеюсь, со временем так и случится, — говорит Ольга Свежинская, основатель и директор «ПакетМаркета».

Куратор номинации Евгений Волошинский