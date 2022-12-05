Человек года` 2022: номинация «Культура: частные проекты»

В этом году культурная номинация стала одной из наиболее объемных — как по лонг-, так и по шорт-листу.

Впервые в нее вошли два документальных фильма, а также широко представлены синтетические проекты и инициативы, направленные на создание среды и сообществ.

Наталья Агаханова

Красноярский фонд развития искусства им. Дмитрия Хворостовского, мобильная опера «Синтезатор Юность / Дмитрий Хворостовский. Начало»

Экспериментальное произведение искусства в области сайт-специфического аудиотеатра в жанре мобильной оперы с элементами дополненной реальности создано в соавторстве с Мобильным художественным театром. История одного дня будущей оперной звезды Дмитрия Хворостовского, когда он ушел из дома бродить по городу, решив навсегда покончить с музыкой. Релиз проекта приурочен к 60-летию со дня рождения оперного певца.

Евгения и Андрей Бардины

музыкальная гостиная Sebastian

Музыкальная гостиная Sebastian — семейный проект Евгении и Андрея Бардиных. Принимать участие в мероприятиях также будут их дети — сын Александр, который сейчас учится на первом курсе Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки по классу органа профессора Натальи Багинской, и дочь Екатерина — она учится в пятом классе ДМШ № 1 г. Красноярска по классу фортепиано преподавателя Татьяны Малышевой. Салон получил название в честь великого Иоганна Себастьяна Баха. А главным действующим лицом проекта стал цифровой орган Johannus Opus 150 (Нидерланды). В салоне не только будет звучать органная музыка, но и проходить литературные и философские чтения.

Оксана Будулак

независимый маркет молодых красноярских художников «Пушка»

«Пушка» — это независимый кочующий маркет красноярских художников, существующий без цензуры, кураторства и финансовой поддержки. Связующим звеном стал механизм прямой продажи — фанатам, прохожим, коллекционерам. «Пушка» построена по принципу открытой системы для тех, кто заинтересован в продаже своего искусства. Каждый, кто желает выступить организатором или переговорщиком либо сделать проект, имеет на это право и делает это по согласованию с комьюнити. Комьюнити организовано в чат, совместно договаривается о месте, анонсирует предстоящее событие на специальной странице «ВКонтакте». В течение полугода «Пушка» кочевала по центру Красноярска: скверу Пушкина, барам и барберлофтам, а завершилась маркетом на Центральном рынке. В программу включались местные музыканты, диджеи, поэты. В 2022 курировала 4 выставки, 2 из них в Красноярске: выставка красноярских художников NO REAL (на Мира, 49), WORK — персональная выставка Данила Титова в пространстве «Квадрат». Ведет авторскую колонку об искусстве в Сибири «Синдром Стендаля» в журнале Makers of Siberia.

Элина Гусарова

центр современного искусства «ЯДРО»

«ЯДРО» — самоорганизованное экспериментальное пространство и сообщество независимых авторов современной культуры Красноярска. Место, где собираются художники, кураторы, печатники, керамисты, архитекторы, дизайнеры, музыканты, фотографы, киноведы, литераторы, поэты, философы, чтобы создавать события, сообщества, предметы искусства. В 2022 на площадке провели более 20 мероприятий, среди которых арт-резиденции, благотворительный арт-маркет, выставки фотографии, живописи, графики, мультиформатный фестиваль современной культуры.

Дмитрий Журкин и Алексей Нейман

Berrywood Family, выставки «Сибирь 11» и «Тайгart. Мерцание на границе», Сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро»

Выставка современного искусства «Сибирь 11» была приурочена к 11-летию ресторанной группы Berrywood Family и собрала одиннадцать ярких современных художников из нескольких городов Сибири. Мероприятие продемонстрировало силу творческого потенциала сибирского художественного комьюнити, его разнообразность и сплоченность. Также вместе с Сибирским институтом развития креативных индустрий ресторанная группа организовала выставку «Тайгart. Мерцание на границе». Подобно тому, как ингредиенты блюд в сетах фестиваля собираются в местной тайге, работы в экспозиции представляют собой малый «лес» красноярского современного искусства: на этой выставке свои работы презентовали молодые сибирские художники. Сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро» — культурное явление, создающее моду на сибирскую кухню, — показывает региональные кухни во всем их многообразии, при этом используя при создании блюд таежные и локальные фермерские продукты. 27 заведений города приняли участие в фестивале в 2022.

Андрей Исаенков

персональная выставка «На краю земли»

Работу выставки в стиле нового реализма сопровождала открытая арт-резиденция художника «Диалог с Тинторетто». В течение двух недель в музейном центре «Площадь мира» художник переосмысливал и переписывал картину «Распятие «Голгофа» Якопо Тинторетто в формате своей эстетики. Каждый пришедший в музей мог понаблюдать, как на его глазах рождается вторая «голгофа». Картину после выставки художник передал в коллекцию музея.

София Кефер

Филипп Устинов

документальный фильм «Забытый голос Сибири

Лента рассказывает о трех музыкантах из Красноярска, которые отправляются в экспедицию на север Сибири, чтобы познакомиться с кетами, чьи культура и язык к настоящему моменту практически исчезли. Записать музыку и песни, а после интегрировать полученный материал в современное электронное звучание, создав музыкальный альбом. В итоге брейкбит, IDM, этнические зарисовки и народные инструменты идеально сплелись между собой в альбоме.

Владимир Тарасов

Василий Буйволов

Дмитрий Квашнин

документальный фильм «Там, где наш дом»

Документальный фильм-альманах о необычных людях из Сибири, созданный режиссерами-сибиряками и кинокомпанией «Саянфильм», вышел в прокат 8 сентября 2022 и доступен к просмотру на «Кинопоиске». Каждый из героев олицетворяет разные профессии, культуры и взгляды на жизнь, но они однозначно сходятся в одном — бескрайней любви к месту, в котором живут. В основе фильма лежат реальные жизни героев, их быт и мировоззрение. Через вдохновляющие истории людей режиссеры показывают зрителю, насколько один регион может быть разнообразен удивительными местами и культурными особенностями.

Екатерина Хинковер

подростковая поэтическая студия «Чуть живые поэты»

На занятиях студии разбираются теоретические вопросы современной и мировой поэзии, проводятся встречи со старшими коллегами по цеху, происходит подготовка поэтических вечеров и перформансов. В первую очередь студия — это принимающая среда, где юные поэты могут найти единомышленников, наставника, разобраться в современном литературном процессе. Также Екатерина Хинковер выпустила книгу со стихами участников студии «Право голоса». Запустила сайт о красноярской поэзии и поэтических мероприятиях poetry-krsk.ru. Принимает участие в организации подростковых и молодежных поэтических фестивалей «Прямая речь» и «Порядок слов». Является организатором Красноярского этапа поэтического слэма.

Валентина Чигрина

аудио-променад «По домам»

Это удивительные и достоверные истории про дома, людей и архитектуру Красноярска, озвученные известными жителями. «По домам — 2» носит название «Начало», так как начинается от самого места основания Красноярска, со Стрелки. Основная тема второй части аудиоспектакля — перемены, кризис, эмиграция. Автор проекта, сценарист и режиссер Валентина Чигрина предлагает слушателям вспомнить и переосмыслить историю.

Василий Юрченко

пространство винила «КРУГИ»

Новая арт-площадка совмещает в себе функции магазина виниловых пластинок и лектория на темы истории винила, культуры диджеинга, джаза с возможностью выпить кофе в приятной компании единомышленников и меломанов.

Куратор номинации Ольга Кичайкина