Выбрать будущее: Школьные годы — это не только подготовка к ЕГЭ

Ответственные родители о выборе школы, учителя, образовательной программы задумываются еще тогда, когда ребенок идет в детский сад.

Те, кому важны индивидуальный подход, всестороннее развитие и крепкие знания, рассматривают вариант частной школы.

Сегодня в Красноярске успешно работают несколько таких образовательных учреждений. Одно из них — частная школа «Поколение будущего». Проект вырос из запросов родителей, чьи дети посещали развивающий центр «Совенок», и собственных потребностей учредителей. Клиентам нравилось, как выстроена работа с малышами и дошколятами, покидать учреждение им не хотелось.

Родители задавали нам вопрос, когда мы откроем частную школу. Так, в 2020, мы сделали первый набор в нулевой класс. Затем к нам пришли не только первоклассники, но и дети, которые уже посещали другие учебные заведения, — рассказывает Елена Васильева, учредитель школы.

Образовательное учреждение расположено в Академгородке. Недавно открылся филиал на ул. Бебеля площадью более чем 1 тыс. «квадратов».

Одна из особенностей школы — нулевой класс. Зачисляют в него детей с пяти с половиной лет. Постепенное погружение в школьную жизнь позволяет быстрее адаптироваться в первом классе. Программа выстроена с учетом возрастных потребностей ребят, все занятия проходят в привычной им игровой форме. Малыши изучают явления окружающего мира, учатся читать, писать, кроме того, погружаются в иностранные языки. Детям преподают английский и китайский — уже к первому классу они неплохо говорят на них, чем удивляют собственных родителей. Шахматы, живопись, каллиграфия — это лишь часть того, чем могут заниматься будущие школьники. Ребятам предлагают даже такие необычные направления, как фехтование.

Сейчас в школе учатся дети из разных районов города, пос. Минино и Элита. Несмотря на то что расположена она в Академгородке, клиенты принимают решение увеличить время на дорогу: это примерно 30-40 минут. Но взамен они получают услуги школы полного дня, включая выполнение домашних заданий.

Дети находятся здесь с 8 и до вечера. С утра проходят обычные уроки, а после есть богатый выбор дополнительных занятий. При желании ребенок также может брать индивидуальные уроки по музыке и вокалу. Кроме того, в распорядок дня включены обязательные прогулки на свежем воздухе. У школы есть собственная комфортная территория.

Поскольку дети находятся здесь полный день, для родителей важен вопрос питания. Все блюда готовят на собственном комбинате, а меню составлено с учетом пожеланий семей.

Родителей привлекает то, что в классах не более 18 учеников. Это большое преимущество перед переполненными муниципальными школами.

Такое количество детей позволяет педагогу уделить на уроке достаточно внимания каждому ученику. Набор на новый учебный год и в нулевой класс уже открыт. Познакомиться со школой и педагогами можно, предварительно записавшись на экскурсию. На все интересующие родителей вопросы директор школы ответит лично. Перед зачислением ребенку предстоит пройти диагностику знаний, специалисты оценят его готовность к школе. После родители получат развернутое экспертное заключение, которое поможет выстроить индивидуальный образовательный маршрут. На всех этапах обучения ребенка сопровождают тьюторы, при необходимости можно консультироваться с логопедом и психологом, — поясняет Елена Васильева.

Педагогическая команда придерживается принципа, что школьные годы — это не только подготовка к ЕГЭ. В школе «Поколение будущего» дети получают хорошее образование, развивают необходимые в современном мире личностные качества, учатся работать в команде, дружить, мыслить гибко и нестандартно.

Большое внимание в школе уделяют внеучебной работе, детскому творчеству. Так, уже традицией стали новогодние выступления, подготовленные самими ребятами. В этом году они состоятся 17 декабря в Конгресс-холле СФУ. Это будет профессионально поставленное представление, где зрители смогут оценить и уровень подготовки детей, и мастерство педагогической команды.

Частная школа «Поколение будущего»

Красноярск

Академгородок, 7А

Бебеля, 55Г

+7 (391) 240 8685

+7 (391) 285 1060

s2408685@gmail.com

VK vk.com/pokolenie_budushego