Человек года` 2022: номинация «Производственник года: красноярская прописка»

Как живет реальный сектор региональной экономики? Об этом в том числе рассказывает шорт-лист номинации «Производственник года: красноярская прописка».

В фокусе внимания экспертов оказались красноярские производства, предприниматели, которые выбрали сложный путь созидания в условиях нестабильной логистики и турбулентного рынка в целом.

Грош Ольга,

генеральный директор группы компаний «Центр-Сварки», «Гиперплазма», «Юком»

Флагманский продукт группы компаний — модельный ряд станков с ЧПУ «Гиперплазма», разработанных для термической резки листового металла и профильных труб.

Станки на 90% состоят из компонентов российского производства и комплектуются широкой линейкой аппаратов плазменной резки «Гиперплазма». Рациональный и экономичный раскрой достигается работой системы ЧПУ и программного обеспечения российской разработки.

Стоимость каждой модификации в линейке станков в своей ценовой категории ниже европейских аналогов, и успешно конкурирует с ценой китайских производителей.

Анна Жираткова,

основатель и директор «Про-Ток»

«Про-Ток» существует на рынке с 2010. Занимается производством и поставками электротехнического оборудования (НКУ, КРУ и т. п.)

В 2022 компания стала победителем конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» от Фонда содействия инновациям. Выигранный грант в 30 млн рублей пошел на создание комплекса технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств.

Сама Жираткова в этом году стала обладателем гран-при всероссийской премии «Молодой промышленник года — 2021» в номинации «Прорыв года».

Виктор Комар,

генеральный директор «МегаВатт»

Начав работу в 2004, сегодня «МегаВатт» — это единственный в Красноярском крае производитель дизельных электростанций, оказывающий полный цикл услуг, начиная от проектирования и производства и заканчивая сервисным обслуживанием.

За этот год компания увеличила объем производства на 45% по сравнению с прошлым. При этом доля продаж дизельных электростанций на базе отечественных двигателей (ЯМЗ, ММЗ) выросла на 40%. Также было запущено производство высоковольтных ДЭС и рефрижераторных контейнеров с морозильной камерой.

Сергей Кононов,

основатель «РемСервисГарант», резидент клуба «Миллиард»

«РемСервисГарант» — это дочерняя компания ТД «МеталлПромГарант», которая также принадлежит Кононову. РСГ изготавливает запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования (ЭКГ, СМД, КСД, ЭШ) по образцам и чертежам заказчика.

РСГ является одной из четырех компаний в Красноярске, изготавливающих шестерни «косой зуб», которые являются более совершенной разновидностью прямозубых шестерен.

Андрей и Владимир Наседкины,

основатели компаний «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан»,

резиденты клуба «Миллиард»

Компании «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан» производят различное котельное оборудование.

«Крас-Котел» занимает 4-е место в отрасли по объему выручки и 2-е место — по стоимости бизнеса. Сейчас у компании порядка 130 дилеров по всей России и более 8 тыс. клиентов по РФ и СНГ.

Котельный завод «Вулкан» занимает 4-е место в отрасли по выручке и 3-е место — по стоимости бизнеса. Ежегодно предприятие производит более 1 тыс. единиц продукции (котлов) общей мощностью порядка 100 мВт. В основном промышленные котлы 100…800 кВт.

Андрей Паршин,

основатель ГК «Север»

ГК «Север» производит в Красноярске аэролодки и болотоходы. Заказчиками компании являются МЧС, лесные пожарные, предприятия нефтегазового комплекса и горнорудной промышленности. Объем производства – порядка 30 машин и 40 аэролодок в месяц

В этом году ГК «Север» представила на рынок несколько новинок техники повышенной грузоподъемности. Также в планах компании освоить выпуск вездеходов с пожарными, медицинскими, краноманипуляторными и жилыми модулями.

Павел Пестриков,

директор завода «Борус»

Машиностроительный завод «Борус» входит в холдинг «Карьерные машины». Предприятие специализируется на производстве навесного оборудования для спецтехники, в том числе импортной — грейферные захваты, квик-каплеры, рыхлители грунта, ковши и т. п.

В этом году «Борус» расширил свое производство, начав выпускать лесозахваты для фронтальных погрузчиков. А построив новый цех, решил производить и их. Линию планируют запустить до конца этого года. В планах предприятия довести объемы производства на ней до 100 фронтальных погрузчиков в год к концу 2023. К этому же сроку доля российских компонентов в этих машинах должна приблизиться к 70%.

Куратор номинации Евгений Волошинский