Человек года` 2022: номинация «Производственник года: красноярская прописка»
Как живет реальный сектор региональной экономики? Об этом в том числе рассказывает шорт-лист номинации «Производственник года: красноярская прописка».
В фокусе внимания экспертов оказались красноярские производства, предприниматели, которые выбрали сложный путь созидания в условиях нестабильной логистики и турбулентного рынка в целом.
Грош Ольга,
генеральный директор группы компаний «Центр-Сварки», «Гиперплазма», «Юком»
Флагманский продукт группы компаний — модельный ряд станков с ЧПУ «Гиперплазма», разработанных для термической резки листового металла и профильных труб.
Станки на 90% состоят из компонентов российского производства и комплектуются широкой линейкой аппаратов плазменной резки «Гиперплазма». Рациональный и экономичный раскрой достигается работой системы ЧПУ и программного обеспечения российской разработки.
Стоимость каждой модификации в линейке станков в своей ценовой категории ниже европейских аналогов, и успешно конкурирует с ценой китайских производителей.
Анна Жираткова,
основатель и директор «Про-Ток»
«Про-Ток» существует на рынке с 2010. Занимается производством и поставками электротехнического оборудования (НКУ, КРУ и т. п.)
В 2022 компания стала победителем конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» от Фонда содействия инновациям. Выигранный грант в 30 млн рублей пошел на создание комплекса технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств.
Сама Жираткова в этом году стала обладателем гран-при всероссийской премии «Молодой промышленник года — 2021» в номинации «Прорыв года».
Виктор Комар,
генеральный директор «МегаВатт»
Начав работу в 2004, сегодня «МегаВатт» — это единственный в Красноярском крае производитель дизельных электростанций, оказывающий полный цикл услуг, начиная от проектирования и производства и заканчивая сервисным обслуживанием.
За этот год компания увеличила объем производства на 45% по сравнению с прошлым. При этом доля продаж дизельных электростанций на базе отечественных двигателей (ЯМЗ, ММЗ) выросла на 40%. Также было запущено производство высоковольтных ДЭС и рефрижераторных контейнеров с морозильной камерой.
Сергей Кононов,
основатель «РемСервисГарант», резидент клуба «Миллиард»
«РемСервисГарант» — это дочерняя компания ТД «МеталлПромГарант», которая также принадлежит Кононову. РСГ изготавливает запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования (ЭКГ, СМД, КСД, ЭШ) по образцам и чертежам заказчика.
РСГ является одной из четырех компаний в Красноярске, изготавливающих шестерни «косой зуб», которые являются более совершенной разновидностью прямозубых шестерен.
Андрей и Владимир Наседкины,
основатели компаний «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан»,
резиденты клуба «Миллиард»
Компании «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан» производят различное котельное оборудование.
«Крас-Котел» занимает 4-е место в отрасли по объему выручки и 2-е место — по стоимости бизнеса. Сейчас у компании порядка 130 дилеров по всей России и более 8 тыс. клиентов по РФ и СНГ.
Котельный завод «Вулкан» занимает 4-е место в отрасли по выручке и 3-е место — по стоимости бизнеса. Ежегодно предприятие производит более 1 тыс. единиц продукции (котлов) общей мощностью порядка 100 мВт. В основном промышленные котлы 100…800 кВт.
Андрей Паршин,
основатель ГК «Север»
ГК «Север» производит в Красноярске аэролодки и болотоходы. Заказчиками компании являются МЧС, лесные пожарные, предприятия нефтегазового комплекса и горнорудной промышленности. Объем производства – порядка 30 машин и 40 аэролодок в месяц
В этом году ГК «Север» представила на рынок несколько новинок техники повышенной грузоподъемности. Также в планах компании освоить выпуск вездеходов с пожарными, медицинскими, краноманипуляторными и жилыми модулями.
Павел Пестриков,
директор завода «Борус»
Машиностроительный завод «Борус» входит в холдинг «Карьерные машины». Предприятие специализируется на производстве навесного оборудования для спецтехники, в том числе импортной — грейферные захваты, квик-каплеры, рыхлители грунта, ковши и т. п.
В этом году «Борус» расширил свое производство, начав выпускать лесозахваты для фронтальных погрузчиков. А построив новый цех, решил производить и их. Линию планируют запустить до конца этого года. В планах предприятия довести объемы производства на ней до 100 фронтальных погрузчиков в год к концу 2023. К этому же сроку доля российских компонентов в этих машинах должна приблизиться к 70%.Куратор номинации Евгений Волошинский